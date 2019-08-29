с чего всё началось

Росстат оценил размеры теневой экономики России в 2017 году. По данным ведомства, объем этого сектора экономики составляет 11,7 трлн рублей или 12,7% ВВП. Доля теневого сектора сокращается, но его абсолютные объемы в рыночных ценах остаются неизменными.

Политика Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.

Финансы Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов На 10:27 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 66,3 рубля (плюс 23 копейки), курс евро — 73,63 рубля (плюс 33 копейки).

Политика МИД Белоруссии подтвердил визит Болтона в Минск 29 августа Ранее американское посольство в Минске сообщило, что Болтон во время визита в Белоруссию 29 августа обсудит с властями этой страны вопросы региональной безопасности и заявит о поддержке Вашингтоном суверенитета и независимости Белоруссии.

Гаджеты Xiaomi Redmi Note 8 Pro: первый смартфон с 64-Мп камерой Модель Redmi Note 8 Pro стала первым коммерческим аппаратом, в состав камеры которого входит 64-мегапиксельный датчик.

Политика Назарбаев предложил лидерам ядерных держав собраться в Нур-Султане Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на церемонии награждения Назарбаевской премией предложил лидерам ядерных держав провести переговоры в столице Казахстана, Нур-Султане.

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Общество Минпросвещения разработало этический кодекс для учителей Этический кодекс был разработан Минпросвещения совместно с Общероссийским профсоюзом.

Общество В затопленном Приморье ввели режим ЧС Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил вести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе.

Политика Министры ЕС обсудят безопасность судоходства в Ормузском проливе В четверг в Финляндии, которая председательствует в ЕС, проходит неформальная встреча министров обороны европейских стран, на которой планируется обсудить вопросы гибридных угроз, влияние новых технологий и климата на безопасность, а также морскую безопасность.

Кино В Венеции сегодня начнется международный кинофестиваль Как передает ТАСС, в рамках фестиваля украинский режиссер Сергей Лозница представит документальную картину «Государственные похороны» о трех днях после смерти Сталина.

Происшествия Тело скончавшейся в Турции девочки отправят в Россию 30 августа Тело скончавшейся после инцидента в бассейне турецкого отеля российской девочки отправят в Россию в пятницу, 30 августа.

Происшествия В Анапе арестовали полицейских по делу о принуждении к сексу Суд постановил поместить под стражу двоих бывших полицейских, подозреваемых в принуждении к сексу несовершеннолетней девушки в Анапе.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Происшествия В массовом ДТП на КАД столкнулись сразу семь автомобилей Сегодня утром, 29 августа, на КАД произошла массовая авария, о которой в соцсетях сообщили очевидцы.

Футбол В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.

Армия и оружие В Пентагоне предложили Турции выбрать между С-400 и F-35 Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Турция не сможет получить американские самолеты F-35, если не откажется от контракта на поставку российских систем ПВО С-400, сообщает Cumhurriyet.

Политика Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.