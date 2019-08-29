Размер ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) в 2017 году составил 12,7% ВВП, следует из данных Росстата о национальных счетах в 2014–2018 годах, проанализированных РБК. ВВП в рыночных ценах в 2017 году составил 92,1 трлн руб.

с чего всё началось

Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. По данным ведомства, объем этого сектора экономики составляет 11,7 трлн руб. или 12,7% ВВП.

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