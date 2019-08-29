Экономика
Газета.RuРосстат назвал объем теневой экономики России
Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. По данным ведомства, объем этого сектора экономики составляет 11,7 трлн руб. или 12,7% ВВП.
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с чего всё началось
Размер ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) в 2017 году составил 12,7% ВВП, следует из данных Росстата о национальных счетах в 2014–2018 годах, проанализированных РБК. ВВП в рыночных ценах в 2017 году составил 92,1 трлн руб.РБКвчера в 17:26
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В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
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Комсомольская правда вчера в 20:58
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Телеканал 360° вчера в 03:05
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ТК Звезда вчера в 19:57
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Белый дом назвал возможные места саммита G7 в 2020 году
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм назвала возможные места для проведения саммита G7 в 2020 году.
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