Экономика

Газета.RuГазета.RuРосстат назвал объем теневой экономики России

Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. По данным ведомства, объем этого сектора экономики составляет 11,7 трлн руб. или 12,7% ВВП.
Читать в источнике
Комментировать129
с чего всё началось

Росстат измерил «невидимую» экономику России

Размер ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) в 2017 году составил 12,7% ВВП, следует из данных Росстата о национальных счетах в 2014–2018 годах, проанализированных РБК. ВВП в рыночных ценах в 2017 году составил 92,1 трлн руб.
РБКвчера в 17:26

Подробнее о событии

Росстат озвучил размер «невидимой» экономики России

URA.Ruвчера в 23:43

Объем неучтенной экономики России составил в 2017 г. почти 12 трлн. руб

Эхо Москвывчера в 21:11

Объем теневой экономики в России составил более 12% ВВП

Коммерсантъ02:03

Теневую экономику в России измерили

Lenta.ruвчера в 23:40

Росстат назвал объем теневой экономики страны

Телеканал 360°02:14

Назван размер «невидимой» экономики РФ

News.ruвчера в 20:36

Росстат измерил «невидимую» экономику России

РБКвчера в 17:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:02, Вашингтон
Политика

Точную дату начала Второй мировой войны знает только треть граждан РФ

REGNUM 04:29
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Музыка

Филипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи

Российская газета 04:23
Авто

В Сети появились первые снимки салона новой Hyundai Creta

В Индии началось серийное производство кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения для местного рынка.
Автоновости дня вчера в 12:27
Армия и оружие

В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с украинскими диверсантами

РИА Новости 05:40
Происшествия

В Турции умерла российская девочка

Rambler News Service вчера в 10:31
Происшествия

В ДТП в Ставропольском крае пострадали 15 человек

Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в больницу Невинномысска выехали психологи ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
ТАСС 01:46
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе получила травму ноги и передвигается с тростью

В связи с произошедшим Нино вынуждена передвигаться с тростью, но как бы ни было трудно ей ходить, артистка, превозмогая боль, устраивает прогулки с сыном.
Регион online 04:30
Политика

70 лет назад в СССР провели первое испытание атомной бомбы

29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне была взорвана первая советская атомная бомба РДС-1.
RT на русском 02:50
Гаджеты

Redmi представил новые смартфоны Redmi Note 8 Pro и Note 8

Новинки стали на порядок лучше, чем Redmi Note 7. Так, в них установили по четыре камеры и добавили USB Type-C.
Astera 04:53
Политика

Глава Татарстана осудил идею отмечать день окончания стояния на Угре

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре.
РБК 05:19
Политика

Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Политика

Луценко написал заявление об увольнении с поста генпрокурора

Генпрокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об увольнении на имя президента, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
RT на русском 04:44
Космос

Скафандр «Сокол-М» будет рассчитан как минимум на 10 применений

Автономные испытания скафандра стартуют в 2020 году.
ТАСС 05:52
Общество

Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

В будущем, с развитием искусственного интеллекта, люди смогут перейти на 12-часовую рабочую неделю.
Ведомости 03:24
Авто

Китайско-британский бренд MG провел обновление бестселлера MG ZS

Новые автомобили вчера в 12:14
Происшествия

В Петербурге задержали обидчика профессора из Нью-Йорка

Сотрудники петербургского уголовного розыска раскрыли разбойное нападение на профессора факультета экономики Нью-Йоркского университета, который был избит и ограблен на одной из «злачных» улиц Северной столицы.
REGNUM 04:51
Происшествия

Служивший в Сирии российский солдат взорвал штаб полка

В Иркутске вступил в силу приговор бывшему военнослужащему-контрактнику Александру Новикову, который получил медаль за участие в боях в Сирии и после возвращения взорвал штаб полка.
Lenta.ru 05:38
Кино

Умер сыгравший почти в 250 фильмах и сериалах актер Александр Числов

Числов сыграл эпизодические роли и роли второго плана почти в 250 российских фильмах и сериалах.
РБК 05:20
Политика

Делегацию членов аппарата Конгресса США приняли в Совете Федерации

В Совете Федерации сегодня приняли делегацию членов аппарата Конгресса США.
Вместе-РФ 05:18
Политика

Президент Италии поручил Конте сформировать новое правительство

Президент Италии Серджо Маттарелла встретился с ушедшим в отставку премьер-министром Джузеппе Конте и поручил ему сформировать новое правительство, сообщил генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти в эфире Rai.
РИА Новости 05:06
Происшествия

В Екатеринбурге мать троих детей умерла после удаления зуба

Поводом послужили публикации в СМИ о том, что мать троих детей из Полевского удалила в муниципальной клинике зуб, после чего у нее начались осложнения.
Российская газета 05:08
Политика

В Раде подтвердили скорый обмен Сенцова

Депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз заявил, что обмен заключенными между Россией и Украиной должен остаться в пятницу, 30 августа.
Газета.Ru 04:53
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.
Известия 04:50
Политика

Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны

Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Политика

Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией

Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС вчера в 03:42
Шоу-бизнес

Анжелика Варум поддержала Лолиту Милявскую после развода

Анжелика Варум опубликовала в инстаграме трогательный пост, в котором поддержала свою подругу Лолиту Милявскую, недавно пережившую развод.
РИА Новости вчера в 10:15
Кино

Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»

Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Технологии

Самолеты на МАКС-2019 впервые в России напишут послание в небе

ТАСС 00:38
Авто

Bentley Bentayga защитили от взрывов и выстрелов

Автомобиль переоборудован по шестому классу безопасности: ему ни по чем выстрелы пулями калибра 7,62, которыми заряжается автомат Калашникова, а также единовременный взрыв сразу двух ручных гранат под днищем внедорожника.
SpeedMe вчера в 12:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное