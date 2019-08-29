Экономика
Газета.RuРосстат назвал объем теневой экономики России
Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. По данным ведомства, объем этого сектора экономики составляет 11,7 трлн руб. или 12,7% ВВП.
Читать в источнике
Оценить99
с чего всё началось
Размер ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) в 2017 году составил 12,7% ВВП, следует из данных Росстата о национальных счетах в 2014–2018 годах, проанализированных РБК. ВВП в рыночных ценах в 2017 году составил 92,1 трлн руб.РБКвчера в 17:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:02, Вашингтон
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Музыка
Филипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи
Российская газета 04:23
Авто
В Сети появились первые снимки салона новой Hyundai Creta
В Индии началось серийное производство кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения для местного рынка.
Автоновости дня вчера в 12:27
Происшествия
В Турции умерла российская девочка
Rambler News Service вчера в 10:31
Происшествия
В ДТП в Ставропольском крае пострадали 15 человек
Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в больницу Невинномысска выехали психологи ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
ТАСС 01:46
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе получила травму ноги и передвигается с тростью
В связи с произошедшим Нино вынуждена передвигаться с тростью, но как бы ни было трудно ей ходить, артистка, превозмогая боль, устраивает прогулки с сыном.
Регион online 04:30
Политика
70 лет назад в СССР провели первое испытание атомной бомбы
29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне была взорвана первая советская атомная бомба РДС-1.
RT на русском 02:50
Гаджеты
Redmi представил новые смартфоны Redmi Note 8 Pro и Note 8
Новинки стали на порядок лучше, чем Redmi Note 7. Так, в них установили по четыре камеры и добавили USB Type-C.
Astera 04:53
Политика
Глава Татарстана осудил идею отмечать день окончания стояния на Угре
Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре.
РБК 05:19
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Политика
Луценко написал заявление об увольнении с поста генпрокурора
Генпрокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об увольнении на имя президента, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
RT на русском 04:44
Космос
Скафандр «Сокол-М» будет рассчитан как минимум на 10 применений
Автономные испытания скафандра стартуют в 2020 году.
ТАСС 05:52
Общество
Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю
В будущем, с развитием искусственного интеллекта, люди смогут перейти на 12-часовую рабочую неделю.
Ведомости 03:24
Авто
Китайско-британский бренд MG провел обновление бестселлера MG ZS
Новые автомобили вчера в 12:14
Происшествия
В Петербурге задержали обидчика профессора из Нью-Йорка
Сотрудники петербургского уголовного розыска раскрыли разбойное нападение на профессора факультета экономики Нью-Йоркского университета, который был избит и ограблен на одной из «злачных» улиц Северной столицы.
REGNUM 04:51
Происшествия
Служивший в Сирии российский солдат взорвал штаб полка
В Иркутске вступил в силу приговор бывшему военнослужащему-контрактнику Александру Новикову, который получил медаль за участие в боях в Сирии и после возвращения взорвал штаб полка.
Lenta.ru 05:38
Кино
Умер сыгравший почти в 250 фильмах и сериалах актер Александр Числов
Числов сыграл эпизодические роли и роли второго плана почти в 250 российских фильмах и сериалах.
РБК 05:20
Политика
Делегацию членов аппарата Конгресса США приняли в Совете Федерации
В Совете Федерации сегодня приняли делегацию членов аппарата Конгресса США.
Вместе-РФ 05:18
Политика
Президент Италии поручил Конте сформировать новое правительство
Президент Италии Серджо Маттарелла встретился с ушедшим в отставку премьер-министром Джузеппе Конте и поручил ему сформировать новое правительство, сообщил генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти в эфире Rai.
РИА Новости 05:06
Происшествия
В Екатеринбурге мать троих детей умерла после удаления зуба
Поводом послужили публикации в СМИ о том, что мать троих детей из Полевского удалила в муниципальной клинике зуб, после чего у нее начались осложнения.
Российская газета 05:08
Политика
В Раде подтвердили скорый обмен Сенцова
Депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз заявил, что обмен заключенными между Россией и Украиной должен остаться в пятницу, 30 августа.
Газета.Ru 04:53
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.
Известия 04:50
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Политика
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС вчера в 03:42
Шоу-бизнес
Анжелика Варум поддержала Лолиту Милявскую после развода
Анжелика Варум опубликовала в инстаграме трогательный пост, в котором поддержала свою подругу Лолиту Милявскую, недавно пережившую развод.
РИА Новости вчера в 10:15
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Авто
Bentley Bentayga защитили от взрывов и выстрелов
Автомобиль переоборудован по шестому классу безопасности: ему ни по чем выстрелы пулями калибра 7,62, которыми заряжается автомат Калашникова, а также единовременный взрыв сразу двух ручных гранат под днищем внедорожника.
SpeedMe вчера в 12:03