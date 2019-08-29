ВВП в рыночных ценах в 2017 году составил 92,1 трлн руб. Таким образом, объем ненаблюдаемого сектора можно оценить в 11,7 трлн руб. Доля скрытой экономики в ВВП снижается: в 2016 году она оценивалась Росстатом в 13,2% ВВП (11,4 трлн руб.), в 2015 году — те же 13,2% (11 трлн руб.), в 2014 году на теневой сектор приходилось 13,8% ВВП (10,9 трлн руб.).

с чего всё началось

Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. По данным ведомства, объем этого сектора экономики составляет 11,7 трлн руб. или 12,7% ВВП.

Футбол Ловчев: С удивлением увидел, что родился новый «Спартак» Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от предстоящего матча «красно-белых» с «Зенитом».

Технологии Поисковиков обяжут удалять ссылки на пиратские сайты в течение 6 часов В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.

Происшествия На Ставрополье после ДТП с маршруткой в больницу попали 15 человек В Ставропольском крае в результате ДТП в больницу доставлено 15 пассажиров микроавтобуса, в том числе пятеро несовершеннолетних.

Экономика Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.

Экономика У жителей России снижается доверие к небольшим банкам Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.

Общество Жительнице Кузбасса выплатили 160 тысяч рублей по партбилету СССР Пенсионный фонд России по требованию прокурора Кемерово произвел перерасчет пенсии и произвел доплату в 160 тысяч рублей.

Политика В ЕКА заявили о готовности отправки астронавтов на МКС на «Союзах» Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявил, что ЕКА в будущем готово отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз».

Армия и оружие Турция: снятые мэры тратили деньги налогоплательщиков на террористов Исполняющий обязанности мэра столичного города турецкой провинции Диярбакыр Хасан Басри Гюзельоглу относительно своей предшественника от Демократической партии народов Аднана Сельчука Мызраклы, снятого МВД Турции с должности за связь с Рабочей партией Курдистана, заявил: «Каждая поступившая в бюджет копейка предназначена для траты на нужды народа, но вместо этого ресурсы уходили террористам».

Музыка Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны» Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".

Общество Набережную Хабаровска закрыли из-за подъема воды в Амуре Городскую набережную в Хабаровске закрыли в четверг из-за высокого уровня воды в Амуре, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Политика Коломойский предложил новый сценарий урегулирования в Донбассе Исходя из существующих условий, украинский предприниматель Игорь Коломойский предложил свой сценарий урегулирования ситуации в Донбассе.

Политика Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу оказания военной помощи Украине, размер которой в 2019 финансовом году составил $250 млн.

Общество Опрос: каждый пятый россиянин смотрит телевизор раз в полгода Каждый пятый (20%) житель России смотрит телевизор раз в шесть месяцев, при этом чуть менее половины (43%) россиян включают его каждый день.

Наука В России разработали уникальный волновой твердотельный гироскоп Научно-исследовательский институт физических измерений (АО «НИИФИ») приступил к производству волнового твердотельного гироскопа, сопоставимого по точности и надежности работы с намного более дорогими волоконно-оптическими и лазерными аналогами.

Здоровье Терапевт предупредила о надвигающихся сезонных заболеваниях Приближается осень, а с ней — время обострений целого спектра заболеваний.

Здоровье Главврачи тагильских больниц отстранены от работы на время проверки Главные врачи двух больниц Нижнего Тагила отстранены от занимаемых должностей на время проверки в связи с решением нескольких хирургов написать заявления на увольнение.

Армия и оружие Появилось видео посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль Министерство обороны России опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль в рамках спецучений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Здоровье Врачи рассказали об опасности чрезмерного употребления орехов Эксперты рассказали, какой вред получает организм от чрезмерного употребления орехов.

Гаджеты В популярном приложении для Android нашли вирус Из каталогов приложений программу уже удалили, однако скачать ее успели уже более 100 млн раз.

Экономика Акции ЛСР с 20 сентября войдут в базу расчета индексов Мосбиржи и РТС Акции "Группы ЛСР" с 20 сентября войдут в базу расчета индексов Московской биржи и РТС, сообщается в четверг на сайте торговой площадки.