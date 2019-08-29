Экономика
Газета.RuРосстат назвал объем теневой экономики России
Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. По данным ведомства, объем этого сектора экономики составляет 11,7 трлн руб. или 12,7% ВВП.
Читать в источнике
Оценить102
с чего всё началось
ВВП в рыночных ценах в 2017 году составил 92,1 трлн руб. Таким образом, объем ненаблюдаемого сектора можно оценить в 11,7 трлн руб. Доля скрытой экономики в ВВП снижается: в 2016 году она оценивалась Росстатом в 13,2% ВВП (11,4 трлн руб.), в 2015 году — те же 13,2% (11 трлн руб.), в 2014 году на теневой сектор приходилось 13,8% ВВП (10,9 трлн руб.).РБКвчера в 17:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 07:02, Вашингтон
Финансы
Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти
По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.
Infox.ru вчера в 17:46
Игры
Студию Telltale Games попробуют реанимировать
В сентябре 2018 года Telltale Games уволила 225 сотрудников и отменила предстоящие релизы. Позже глава студии объявил о закрытии.
3DNews 03:27
Происшествия
Врача-вампира из Челябинска отправили в психбольницу на лечение
Ленинский районный суд вынес приговор Борису Кондрашину. Его отправили в психиатрическую больницу.
Московский Комсомолец 05:18
Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Экономика
«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 20:49
Политика
Зеленский выбрал премьера Украины
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что выбрал будущего премьера страны.
Газета.Ru 06:13
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24
Политика
Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией
В интервью, которое вышло на канале Euronews 28 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что должно измениться в России, чтобы стало возможным возобновление диалога между странами.
REGNUM вчера в 05:30
Происшествия
Служивший в Сирии российский солдат взорвал штаб полка
В Иркутске вступил в силу приговор бывшему военнослужащему-контрактнику Александру Новикову, который получил медаль за участие в боях в Сирии и после возвращения взорвал штаб полка.
Lenta.ru 05:38
Происшествия
Автомобиль упал со склона на пляжную палатку в Крыму
"Водитель автомобиля Opel Astra при постановке своего транспортного средства на стоянку не обеспечил его фиксацию, в результате чего автомобиль начал движение по склону и совершил падение с высоты 12-15 метров на палатку, где оказывали услуги массажа", - говорится в сообщении ведомства.
Интерфакс 06:28
Происшествия
Минтранс выделит 5,6 млн рублей на защиту аэропортов от птиц
На сайте госзакупок объявлен тендер на выполнение научно-исследовательской работы по теме "Разработка научно обоснованных предложений по государственному регулированию обеспечения орнитологической безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации в Российской Федерации".
Российская газета 02:22
Энергетика
Польша договорилась продавать закупаемый у США газ Украине
Польша договорилась продавать Украине регазифицированный сжиженный природный газ, который страна закупает у США.
RT на русском 05:34
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с диверсантами
В ночь на четверг произошло столкновение ополченцев с диверсионной группой украинских силовиков, рассказали в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 06:06
Политика
Кремль не прокомментировал информацию об этапировании Сенцова в Москву
Кремль не стал комментировать информацию об этапировании украинского режиссера Олега Сенцова в Москву.
Коммерсантъ 05:59
Гаджеты
Redmi представил новые смартфоны Redmi Note 8 Pro и Note 8
Вторая модель Redmi Note 8 Pro уже создана на базе процессора MediaTek G90T и компания позиционирует смартфон как игровой, а для этого в аппарат установили жидкостное охлаждение.
Astera 04:53
Общество
Глава Alibaba предложил работать по 12 часов в неделю
Основатель и глава китайской компании в сфере интернет-коммерции Alibaba Джек Ма заявил, что люди во всем мире должны работать только 12 часов в неделю, используя преимущества искусственного интеллекта.
Газета.Ru 05:54
Политика
Глава Татарстана осудил идею отмечать день окончания стояния на Угре
Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре.
РБК 05:19
Политика
МИД Белоруссии подтвердил визит Болтона в Минск 29 августа
Ранее американское посольство в Минске сообщило, что Болтон во время визита в Белоруссию 29 августа обсудит с властями этой страны вопросы региональной безопасности и заявит о поддержке Вашингтоном суверенитета и независимости Белоруссии.
РИА Новости 04:15
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
BFM.ru вчера в 15:20
Финансы
День будет сильным благодаря отчетам «Аэрофлота», АФК «Система», ФСК ЕЭС
«Лента» разочаровала рынок тем, что получила в I полугодии убыток в размере 4,5 млрд рублей, а чистый долг вырос до 99,3 млрд рублей с 93,3 млрд рублей на конец 2018 года.
ПРАЙМ 02:45
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с участием Киркорова
Филипп Киркоров на репетиции был несдержан, но это не повлияло на его выступление на "Новой волне" в Сочи, заявил генеральный директор конкурса Александр Румянцев.
РИА Новости 06:18
Политика
Вышинский рассказал, что хочет вернуться в журналистику
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы "Время покажет" на Первом канале рассказал о своих планах после освобождения из СИЗО.
РИА Новости 06:22
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:12
Общество
Анатолий Пахомов заявил, что уходит с поста мэра Сочи
В четверг мэр Сочи Анатолий Пахомов сообщил, что не будет участвовать в выборах главы города, которые пройдут в начале сентября.
Российская газета 04:36
Автоспорт
Racer: Эрикссон выступит на Гран-при Бельгии в составе «Альфа Ромео»
Резервный гонщик «Альфа Ромео» Маркус Эрикссон, проводящий сезон-2019 в серии «Индикар», пропустит этап в Портленде и выступит в гонке «Формулы-1» на Гран-при Бельгии, который пройдет в эти выходные, утверждает журнал Racer.
Sports.ru 02:10
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС вчера в 16:58
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы вчера в 02:17