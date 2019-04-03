Общество

Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семейПолитика Сегодня 03:48

Молодые семьи нуждаются минимум в 68 тысячах, неполным семьям требуется 62,5 тысячи, а семьям пенсионеров — 38,3 тысячи рублей. Почти 80 процентов семей не всегда могут себе позволить купить необходимый минимум товаров, не выходя за пределы дохода.
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РБКвчера в 22:00
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:16, Ашберн
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Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка

Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
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Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал свое высказывание о равной вине форварда Мойзе Кина и фанатов «Кальяри» после инцидента с расистскими оскорблениями игрока.
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Юбилейный «Кинотавр» в Сочи впервые проведет форум киношкол

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Доминик Джокер потратил миллион рублей на свадебное путешествие

Доминик Джокер потратил миллион рублей на свадебное путешествие Артист и его возлюбленная сыграли свадьбу в конце февраля.
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У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину

Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».
Обновлено в 05:32
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В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ

В ночь на среду на трассе Благовещенск–Прохладное в КБР сотрудники полиции попытались остановить легковую машину, в которой находились лица, напавшие 2 апреля на сотрудников правоохранительных органов.
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В Сети восхищаются красотой 15-летней дочери Олега Газманова

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Обновлено вчера в 10:29
Происшествия

В Москве один человек погиб при пожаре в многоэтажке

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Вдове Станислава Говорухина понадобилась помощь медиков

Вдове Станислава Говорухина Галине Борисовне потребовалась помощь медиков.
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Раки шалят, а Тельцы могут заработать новый шрам: гороскоп на 3 апреля

Телец Свои старые шрамы Тельцы любят и ценят за те уроки, которые они принесли.
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Происшествия

ФСБ опубликовала видео задержания мэра Евпатории

Управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю опубликовало видеозапись задержания главы администрации Евпатории Андрея Филонова.
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Интернет

ESET: в мессенджере WhatsApp зафиксирована фишинговая атака

Эксперты антивирусной компании ESET зафиксировали новую фишинговую атаку в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 10:08
Политика

Вслед за Италией ограничения для перевозчиков мигрантов вводит и Ливия

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В конце марта Конюхов пережил в Тихом океане девятибалльный шторм. Выжить ему помогло то, что он привязал себя ко дну лодки.
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«Заряженная» версия Lada Granta Sport выехала на тесты

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Пользователи соцсетей осудили арест старейшины Ахмеда Барахоева

Часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия), по которой был осужден Барахоев, предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 50 часов, или административный арест на срок до 10 суток.
Обновлено в 16:03
Единоборства

Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге

Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".
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Borderlands 3 выйдет 13 сентября на Xbox One, PS4 и ПК - хотя версия для ПК будет эксклюзивной для Epic Store, соперника Steam.
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Лолита поделилась кадрами с юбилея Иосифа Пригожина

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Если второй законопроект будет одобрен, вариант выхода Британии из ЕС без сделки больше не будет рассматриваться, и Лондону придется добиваться согласия ЕС на продление процесса Brexit в случае, если сделка так и не будет одобрена в британском парламенте к 12 апреля.
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Помпео обсудил с Чавушоглу закупку Анкарой С-400

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в ходе встречи с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу обсудил закупку российских ЗРК С-400 Анкарой.
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В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180

Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года, другие варианты не рассматриваются, сообщил 3 апреля глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд в ходе слушаний в палате представителей конгресса.
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Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебаты

Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 16:46
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