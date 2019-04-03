Общество
Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семейПолитика Сегодня 03:48
Молодые семьи нуждаются минимум в 68 тысячах, неполным семьям требуется 62,5 тысячи, а семьям пенсионеров — 38,3 тысячи рублей. Почти 80 процентов семей не всегда могут себе позволить купить необходимый минимум товаров, не выходя за пределы дохода.
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Общество
Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде
Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:05
Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:11
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 07:02
Наука
Со дна озера Титикака подняли артефакты древней культуры Тиуанако
Археологи из США обнаружили на дне озера Титикака древние артефакты и объекты религиозного назначения, принадлежащие культуре Тиуанако.
Обновлено в 04:29
Единоборства
Конор Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова
Обновлено в 12:07
Политика
На Украине завод изменил название хлеба в рамках декоммунизации
Николаевский хлебзавод на Украине изменил название хлеба "Стахановский" на "Галицкий" в рамках декоммунизации, сообщает местное издание "Новости-N" со ссылкой на хлебзавод.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Опубликовано видео задержания мэра Евпатории
Крымское управление УФСБ опубликовало видеозапись оперативно-следственных мероприятий, проведенных в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий главой администрации Евпатории Андреем Филоновым.
Обновлено в 13:10
Политика
В партии Порошенко ожидают отказа от дебатов с Зеленским на стадионе
Ранее Зеленский в своем Facebook опубликовал видео, в котором он вызывает Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 14:35
Общество
С экс-директора Библиотеки украинской литературы взыскали 2 млн рублей
С экс-директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, осужденной за растрату и экстремизм, взыскали более 2 млн рублей.
Обновлено в 09:29
Общество
Хоккеист Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн рублей
Обновлено вчера в 10:17
Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Ведущий ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира.
Обновлено в 14:31
Армия и оружие
Вскрылись детали убийства ополченцами украинской карательницы «Ведьмы»
В блиндаж на линии соприкосновения на юго-востоке Украины, где погибла пулеметчица ВСУ Яна Червоная с позывным «Ведьма», попали четыре мины разного калибра.
Обновлено в 04:44
Культура
Дольф Лундгрен хочет встретиться с Путиным
Обновлено в 09:38
Музыка
Сергей Лазарев выступит на «Евровидении» под номером 13
Обновлено вчера в 12:05
Авто
В Тольятти обсудили развитие газомоторного топлива в России
Обновлено вчера в 13:42
Политика
Росавиация предложила Украине полностью восстановить авиасообщение
В Росавиации предложили Киеву провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме.
Обновлено в 09:20
Футбол
«Динамо» вырвало победу в матче с «Зарей»
Киевское "Динамо" на выезде обыграло "Зарю" (3:2) в матче 23-го тура чемпионата Украины.
Обновлено в 13:58
Политика
Запрет размещать хостелы в жилых домах перенесли на 1 октября
Запрет размещать хостелы в жилых домах перенесли на 1 октября. Об этом смогли договориться депутаты и сенаторы, пишет РИА Новости.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Комбинат «Красная нить» горит в Санкт-Петербурге
Прядильно-ниточный комбинат «Красная нить» располагается на Выборгской стороне -— историческом промышленном районе на берегу Большой Невки, прилегающем к центральной части Санкт-Петербурга.
Обновлено в 13:32
Происшествия
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл завели Instagram
Герцог и герцогиня Сассексие опубликовали первый пост в совместном Instagram, где они планируют делиться с подписчиками свежими новостями о своей жизни.
Обновлено в 10:00
Кино
Умер народный артист России Алексей Булдаков
Фильмография актёра насчитывает около 140 картин. В 2009 году Булдакову присвоили звание народного артиста России.
Обновлено в 08:32
Интернет
Данные пользователей Facebook найдены в публичном доступе
Исследователи, занимающейся кибербезопасностью, обнаружили, что информация о пользователях Facebook размещена публично на серверах Amazon, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 13:56
Политика
Зеленский считает Россию врагом, заявили в его штабе
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает власти России "врагами", передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:38
Происшествия
Из-за ревности школьницы из Подмосковья жестоко избили сверстницу
На почве ревности группа 13-14-летних школьниц жестоко избила свою сверстницу в Подмосковье.
Обновлено в 14:34
Армия и оружие
Генсек НАТО поставил в один ряд Сталина, Гитлера и ИГ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал врагами свободы лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, генералиссимуса СССР Иосифа Сталина и запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обрела семейное счастье
На шоу «Танцы на льду» актриса познакомилась со своим третьим мужем – фигуристом Петром Чернышевым.
Обновлено в 06:07