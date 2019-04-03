Общество
Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семейПолитика Сегодня 03:48
Молодые семьи нуждаются минимум в 68 тысячах, неполным семьям требуется 62,5 тысячи, а семьям пенсионеров — 38,3 тысячи рублей. Почти 80 процентов семей не всегда могут себе позволить купить необходимый минимум товаров, не выходя за пределы дохода.
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