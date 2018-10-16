Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России. Однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию.

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Политика В Иране сделали заявление по танкеру в Гибралтарском проливе Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что танкер, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил нефть в Сирию.

Политика Зеленский озадачил пользователей Cети странным поведением Пользователи Сети активно обсуждают странное поведение президента Украины Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.

Футбол Месси: в эпизоде с Меделем достаточно было жёлтых карточек В концовке первого тайма матча за третье место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили арбитр удалил с поля Лионеля Месси и Гари Меделя за стычку.

Политика Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

Футбол Браими предложил свои услуги «Роме» По данным Tuttomercatoweb, полузащитник "Порту" Ясин Браими очень хочет перейти в "Рому" и с этой целью предложил римскому клубу свои услуги.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Оренбуржье Четыре человека погибли и ещё двое получили травмы в результате аварии в Оренбургской области. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД.

Армия и оружие Генерал объяснил, почему США оставят Киев без новейшего оружия Украина может не рассчитывать на поставки из США новейших или дорогих образцов высокотехнологичного вооружения.

Единоборства Установлен новый рекорд самого быстрого нокаута в UFC Масвидаль победил соперника за пять секунд, нанеся удар коленом в голову в прыжке. Это самый быстрый нокаут в истории UFC.

Армия и оружие Иран сообщил о полученном от США сигнале об «ограниченной операции» После инцидента с американским дроном США предупредили Иран о возможности проведения против Тегерана ограниченной операции, сообщает Fars со ссылкой на главу иранского управления гражданской обороны Голама Резу Джалали.

Политика Вице-премьер Борисов допустил новые санкции против самолета МС-21 Западные страны могут ввести санкции в отношении программы по созданию российского самолета МС-21.

Армия и оружие Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе открыл огонь по боевикам из неонацистского полка «Азов» из-за идеологических разногласий, сообщается на сайте Луганского информационного центра со ссылкой на офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.

Наука На свет уже мог появиться третий ребенок с редактурой генов Известный врач и специалист в области биоэтики Уильям Херлбат ещё в январе этого года рассказал о том, что Хэ Цзянькуй уже отредактировал гены третьего эмбриона, который должен появиться на свет в июне или июле.

Происшествия 30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области.

Авто В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.

Гаджеты Глава Redmi обещает пользователям много сюрпризов во втором полугодии Топ-менеджер воодушевленно ответил, что Redmi готовит много сюрпризов, которые выйдут во втором полугодии.

Шоу-бизнес Экс-возлюбленная Тимати почти повторила трюк Стейтема с бутылкой Продолжила флешмоб и 26-летняя модель, бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова. Она попыталась повторить трюк в ресторане.

Политика ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

Армия и оружие США передали Литве технику стоимостью около пяти миллионов евро Министерство обороны США передало литовским пограничникам технику стоимостью 5,350 миллиона долларов (около 4,763 миллиона евро).

Футбол Гризманн хочет устроить забастовку в «Атлетико» Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн попал под санкции со стороны мадридского клуба.