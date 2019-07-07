Экономика

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 годаРБК вчера в 03:03

Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России.
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Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России. Однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию.
РБКвчера в 03:03

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Наиболее сильно в прошлом году в России подорожало пшено, капуста и газовое моторное топливо

Эхо Москвывчера в 10:32

В России цены на капусту превзошли рост инфляции в 17 раз

URA.Ruвчера в 04:24

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

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Названы наиболее подорожавшие в прошлом году продукты

Газета.Ruвчера в 08:02

Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста

Коммерсантъвчера в 04:32

Росстат назвал самые подорожавшие в прошлом году продукты

РИА Новостивчера в 06:13

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

РБКвчера в 03:03
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«Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире

Ранее, комментируя инцидент, гендиректор заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего.
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Mercedes-Benz готовит новое поколение родстера Mercedes SL

Mercedes-Benz работает над созданием следующего поколения своего знаменитого родстера SL-класса, накануне в иностранных СМИ появилась первая информация о грядущей новинке.
Обновлено в 02:55
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Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный

Обновлено вчера в 22:40
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Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.
Обновлено вчера в 04:58
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Россия и Грузия прервали прямое авиасообщение

Вскоре указ о запрете прямых перелетов между странами подписал президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 00:59
Общество

СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз

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Общество

Циклон и низкое давление накроют Москву

В Москву и область придет циклон, который принесет в регион дождь, сообщает портал "Метеоновости".
Обновлено в 01:55
Политика

Трамп высказался о планах Ирана по ядерной программе

Ранее Франция, Британия, Германия и Израиль выразили обеспокоенность в связи с решением Ирана начать обогащение урана выше уровня 3,67%, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено вчера в 22:58
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Автобус с гражданами Украины попал в ДТП в Польше

В спасательной операции пришлось задействовать вертолеты. В автобусе находились 35 пассажиров и два водителя - все граждане Украины.
Обновлено вчера в 20:45
Экономика

Эксперты Титова раскритиковали ЦБ за неправильную борьбу с инфляцией

Системной политики нет "Основная причина игнорирования немонетарных факторов в борьбе с инфляцией — отсутствие системной макроэкономической политики", — утверждают эксперты института Титова.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы

Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.
Обновлено в 00:02
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Узбекистан купит у России истребители

Узбекистан намерен приобрести российские сверхманевренные многофункциональные истребители Су-30СМ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Почти 30 человек погибли в Индии в ДТП с автобусом

В Индии 29 человек погибли после того, как пассажирский автобус съехал с дороги и упал в канал с высоты более 4,5 метров, сообщает NDTV.
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ВТБ купил более 11 тонн золота у недропользователей Якутии

По итогам сезона добычи 2018 года ВТБ приобрел у недропользователей Республики Саха (Якутия) 11,04 тонн золота и 3,42 тонн серебра.
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В Польше нашли древнюю могилу славянской женщины-воина с топором

В Польше исследователями обнаружено древнее захоронение славянки с боевым топором, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
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В Екатеринбурге открывается международная выставка «ИННОПРОМ-2019»

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В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .
Обновлено вчера в 16:25
Экономика

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Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
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В Сухуме считают однобокой и ангажированной принятую в ОБСЕ резолюцию с призывом к России отменить своё решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.
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Между Россией и Украиной состоится прямой телемост

Студии телеканала «Россия 1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».
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Тарасова и Туктамышева встретились на пляже во Флориде

View this post on Instagram Встретимся в любой точке мира😘👯♀️ A post shared by Evgeniya (@_tarasova_evg) on Jul 7, 2019 at 11:45am PDT Напомним, Тарасова и Морозов переехали в США, чтобы тренироваться под руководством Марины Зуевой.
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Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что не видит причин повышать цены на газ для населения страны.
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Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов

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Месси может быть дисквалифицирован на два года

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«Передовая» сборка F-35 попала на видео

Обновлено вчера в 17:20
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