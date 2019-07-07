Экономика
Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 годаРБК вчера в 03:03
Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России.
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с чего всё началось
Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России. Однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию.РБКвчера в 03:03
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Наиболее сильно в прошлом году в России подорожало пшено, капуста и газовое моторное топливо
Эхо Москвывчера в 10:32
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