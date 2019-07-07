Экономика

Росстат назвал самые подорожавшие в прошлом году продуктыРИА Новости вчера в 06:13

По итогам прошлого года наиболее подорожавшими продуктами стали пшено и капуста. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Так, в 2018 году цены на пшено и капусту поднялись на 73,6 и 72,8 процента соответственно, что превышает уровень инфляции в 17 раз.
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Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России. Однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию.
РБКвчера в 03:03

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Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста

Коммерсантъвчера в 04:32

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Газета.Ruвчера в 08:02

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Эхо Москвывчера в 10:32

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Говорит Москвавчера в 03:27

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

РБКвчера в 03:03
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