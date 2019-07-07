Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России. Однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию.

с чего всё началось

Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России.

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Происшествия Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.

Кино 20-летний актер Disney умер от приступа во сне В США умер в возрасте 20 лет американский актер и танцор Камерон Бойс, снявшийся, в частности, в фильмах "Зеркала", "На крючке", "Одноклассники", "Наследники" и "Наследники 2". Большую известность ему принесло участие в сериале телеканала Disney "Джесси".

Происшествия В Венесуэле два НПЗ приостановили работу из-за блэкаута, пишут СМИ Отключение электричества произошло в 23.30 в субботу (6.30 воскресенье мск), в результате два нефтеперерабатывающих завода Amuay и Cardon остались без света и не смогли продолжить работу.

Политика «Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания и выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.

Экономика Мэрия не нашла аналогов иностранного ПО Мэрия не нашла аналогов иностранного ПО Мэрия Москвы проведет еще одну крупную закупку иностранного программного обеспечения, включая Cisco и Microsoft, на общую сумму почти 68 млн руб. Российские аналоги этого софта не соответствуют требованиям заказчика.

Политика Россия и Украина проведут прямой телемост Российский и украинский телеканалы «Россия 1» и NewsOne проведут прямой телемост.

Армия и оружие «Свидетель» по делу МН17 в момент похищения из ДНР был пьян Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах во время похищения был в бессознательном состоянии.

Политика Петербург прощается с погибшими в Баренцевом море подводниками Ранее стало известно, что Петербург окажет материальную помощь семьям погибших моряков-подводников.

Политика Авиасообщение между Россией и Грузией завершается Уточняется, что сегодня, 7 июля, самолет MyWay Airlines совершил последний рейс в Москву из Тбилиси, а борт Georgian Airways - из Тбилиси в Санкт-Петербург.

Общество В России названы регионы с самыми высокими доходами населения По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.

Армия и оружие Защитники неба уверенно смотрят в будущее За счёт новой и компактной зенитной управляемой ракеты комплекс получил боекомплект, который в три раза превышает боекомплект С-300 и С-400, а его особенности построения позволяют отражать удары средств воздушного нападения противника одновременно со всех направлений.

Общество Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме После полугодового перерыва работа над законопроектом о комплексном развитии территорий возобновилась — правительство направило в Госдуму поправки ко второму чтению, хотя срок их подготовки истек более полугода назад.

Политика Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.

Экономика Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.

Здоровье В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.

Общество Жители Башкирии дополнительно отдохнут в честь праздника Всего в этом году жители Башкирии отдохнут 121 день.

Политика ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2» Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол Футболисты Бразилии выиграли домашний Кубок Америки Решающий матч завершился победой "пентакапмеонов" со счетом 3:1. Начало встречи было не слишком интересным, команды осторожничали и всей своей силы не показывали.

Политика Семья Бута прилетит в США в сентябре Семья предпринимателя Виктора Бута, отбывающего наказание в американской тюрьме, прилетит в США 8 сентября.

Транспорт РЖД открыли новый железнодорожный путь через реку Лена РЖД запустили движение по второму пути с новым мостом через реку Лена на перегоне Лена – Восточная – Предленский Восточно-Сибирской железной дороги.

Шоу-бизнес Фото: Пользователи соцсетей нашли грудь у Полины Гагариной Подписчики Полины Гагариной на одной из пляжных фотографий певицы наконец разглядели грудь.

Технологии «Кибервызов»: «Ростелеком» предлагает студентам подняться на новый уровень Лекции будут читать ведущие эксперты отрасли информационной безопасности и сотрудники «Ростелеком-Солар», которые представят реальные кейсы, связанные с вопросами защиты корпоративной и банковской инфраструктур, расскажут о правовых аспектах обеспечения информационной безопасности, поделятся лучшими практиками выявления, анализа и расследования кибератак.

Наука Искусственный интеллект открыл заново таблицу Менделеева — СМИ Американские ученые создали искусственный интеллект, совершивший многие открытия, в частности таблицу Менделеева.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.

Происшествия Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.