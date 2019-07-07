Экономика

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 годаРБК 03:03

Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России.
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Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России. Однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию.
РБК03:03

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Наиболее сильно в прошлом году в России подорожало пшено, капуста и газовое моторное топливо

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В России цены на капусту превзошли рост инфляции в 17 раз

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Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста

Коммерсантъ04:32

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Говорит Москва03:27

Росстат назвал самые подорожавшие в прошлом году продукты

РИА Новости06:13
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 22:49, Вашингтон
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика

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20-летний актер Disney умер от приступа во сне

В США умер в возрасте 20 лет американский актер и танцор Камерон Бойс, снявшийся, в частности, в фильмах "Зеркала", "На крючке", "Одноклассники", "Наследники" и "Наследники 2". Большую известность ему принесло участие в сериале телеканала Disney "Джесси".
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Политика

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Мэрия не нашла аналогов иностранного ПО Мэрия Москвы проведет еще одну крупную закупку иностранного программного обеспечения, включая Cisco и Microsoft, на общую сумму почти 68 млн руб. Российские аналоги этого софта не соответствуют требованиям заказчика.
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Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах во время похищения был в бессознательном состоянии.
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Уточняется, что сегодня, 7 июля, самолет MyWay Airlines совершил последний рейс в Москву из Тбилиси, а борт Georgian Airways - из Тбилиси в Санкт-Петербург.
Обновлено в 12:42
Общество

В России названы регионы с самыми высокими доходами населения

По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
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Армия и оружие

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Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме После полугодового перерыва работа над законопроектом о комплексном развитии территорий возобновилась — правительство направило в Госдуму поправки ко второму чтению, хотя срок их подготовки истек более полугода назад.
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Экономика

Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный

По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
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Всего в этом году жители Башкирии отдохнут 121 день.
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Первая партия нефти из США доставлена на Украину

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Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
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Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности в организации, где работал водитель бензовоза.
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