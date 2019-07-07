Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России. Однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию.

с чего всё началось

Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России.

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Политика В ОБСЕ призвали Россию отказаться от признания Южной Осетии и Абхазии Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, призывающую Россию отменить решение о признании независимости этих республик, сообщает РИА Новости.

Общество Дерматолог дал советы по предотвращению и лечению солнечных ожогов Дерматолог из канадского Университета Альберты Роберт Гниадецки (Robert Gniadecki) напомнил порядок действий по лечению солнечных ожогов.

Происшествия Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьми Американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции, вновь задержали по обвинению в торговле людьми, сообщает The New York Times.

Общество Федор Конюхов прилетел в Крым на необычном самолете Известный путешественник Федор Конюхов и Сергей Рябчинский (президент федерации планерного спорта России) совершили перелет из подмосковной Коломны (аэродром «Северка», село Мячково) в Крым.

ЖКХ В подтопленном Тулуне началась подача технической воды в дома В подтопленном городе Тулун Иркутской области началась подача технической воды в дома.

Армия и оружие Иркутский авиационный завод строит ещё два опытных самолёта МС-21 Иркутский авиационный завод создаёт ещё два опытных самолёта среднемагистрального класса МС-21, один из них пройдёт испытания с российским двигателем ПД-14.

Политика Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

Политика В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании В сети обсуждают видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский странно себя ведет на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.

Политика В Греции начались досрочные выборы в парламент В Греции начались выборы в парламент, который был досрочно распущен 11 июня.

Происшествия В Калифорнии произошло мощнейшее за 20 лет землетрясение На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла мощнейшее с 1999 года, сообщает Интерфакс .

Происшествия В Санкт-Петербурге мигранты напали на туриста из Колумбии Как стало известно «Регион online», молодые люди напали на 37-летнего туриста из Колумбии.

Музыка Алексей Воробьев предстал в образе женщины в новом клипе Воробьеву пришлось даже переодеться в женщину. В клипе он примерил ярко-красное платье в горошек и парик.

Общество Всероссийскую диспансеризацию населения распорядился провести Медведев Диспансеризация пройдет в 2019-2020 годах. Под программу попадает все взрослое население страны.

Космос В Сети появилось видео летающей пирамиды-НЛО Видеоролик с полетом таинственной пирамиды набирает популярность в Сети.

Политика Бывший полпред Порошенко в Крыму предложил обменять города полуострова на воду По словам Бабина, бывшего представителем президента в Крыму во время президентства Петра Порошенко, украинская сторона может предложить России обменять два города полуострова.

Здоровье В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.

Футбол Месси: в эпизоде с Меделем достаточно было жёлтых карточек В концовке первого тайма матча за третье место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили арбитр удалил с поля Лионеля Месси и Гари Меделя за стычку.

Политика Украина впервые в истории получила партию нефти из США Украина приняла первую в истории партию нефти непосредственно из США.

Общество 8 способов недорого обставить квартиру, чтобы не выглядеть бедно Чтобы интерьер квартиры выглядел солидно и богато, в его создание вовсе не обязательно вкладывать целое состояние.

Армия и оружие Патруль ОБСЕ попал под обстрел в Донбассе Патруль наблюдательной Специальной мониторинговой комиссии (СММ) ОБСЕ попал под обстрел в населенном пункте Золотое-5 в самопровозглашенной Луганской Народной Республике.

Шоу-бизнес Опубликовано фото с крещения сына Меган Маркл и принца Гарри Опубликованы первые фотографии с крещения сына Меган Маркл и принца Гарри. Снимки размещены в официальном аккаунте королевской семьи.

Авто Калифорнийцам запретили чинить собственные машины Якобы химические вещества, применяемые в ремонте автомобилей, могут загрязнять почву и воду, тем самым пагубно влияя на здоровье калифорнийцев.