Экономика

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 годаРБК 03:03

Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России.
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Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России. Однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию.
РБК03:03

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Названы самые подорожавшие продукты

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Эхо Москвы03:30

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Говорит Москва03:27

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

РБК03:03
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:58, Вашингтон
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