Общество

Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона рублейРИА Новости 03:10

Зарплату свыше миллиона рублей в месяц получают 11 287 россиян, сообщает РБК со ссылкой на Росстат. По данным ведомства, за два года этот показатель вырос на 38%. При этом "миллионеры" составляют менее 0,1 процента от общего числа работающих россиян.
Читать в источнике
Обсудить43
с чего всё началось

Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона

Для сравнения: более 775 тыс. россиян получают зарплату до 11280 руб. в месяц; самая многочисленная категория — более 2,6 млн человек — зарабатывает от 33,9 тыс. до 40 тыс. руб. Росстат публикует "Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы" раз в два года (предыдущее исследование появилось в 2017 году).
РБК01:00

Подробнее о событии

Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона

URA.Ru01:40

Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона рублей

РИА Новости03:10

Более 11 тысяч человек в России зарабатывают свыше одного миллиона рублей в месяц

Эхо Москвы01:46

Подсчитано число россиян с зарплатой больше миллиона рублей

Lenta.ru02:16

Около 11 тыс. россиян получают зарплату более 1 млн рублей

Коммерсантъ01:52

Росстат назвал число россиян с зарплатой больше 1 млн рублей

ТАСС02:53

Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона

РБК01:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 03:16, Вашингтон
Политика

«Нафтогаз» сделал предложение России по транзиту газа

«Нафтогаз» заявил о готовности «хоть прямо сейчас» начать работать над соглашением о продлении транзита российского газа через Украину после 2019 года.
Обновлено в 01:57
Кино

Вышел новый трейлер фильма «К звёздам» с Брэдом Питтом

Обновлено вчера в 10:35
Происшествия

Двух человек госпитализировали после инцидента с Boeing в Шереметьево

Два пассажира были госпитализированы после задымления самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), направлявшегося из Москвы в Ереван.
Обновлено вчера в 23:51
Транспорт

В Госдуме предложили в десять раз повысить штрафы за задержку багажа

Один из авторов поправок, член комитета Госдумы по транспорту Максим Сураев, отметил, что штрафы могут вырасти до 250 руб. за час.
Обновлено вчера в 21:55
Культура

Стало известно о состоянии здоровья Инны Чуриковой

Муж народной артистки СССР Инны Чуриковой режиссер Глеб Панфилов сообщил о состоянии супруги, которая накануне упала со сцены во время спектакля.
Обновлено в 02:16
Наука

Ученые выяснили новую причину инфарктов и инсультов

«Верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое одинаково влияют на риск развития сердечного приступа и инсульта.
Обновлено вчера в 20:11
Политика

Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше

Обновлено вчера в 11:23
Гаджеты

Кнопочный телефон Nokia с ОС Android появился на фото

Компания Nokia может выпустить кнопочный телефон с ОС Android. Фото нового гаджета появилось во Всемирной сети.
Обновлено в 01:51
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено в 01:53
Происшествия

В Якутии сотрудники ФСБ задержали 20 радикальных исламистов

Ячейку радикальных исламистов выявили сотрудники управления ФСБ по Республике Саха (Якутия).
Обновлено в 01:37
Культура

В Казани 23 августа стартует деловая программа WorldSkills Kazan

В Казани 23 августа стартует деловая программа мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan, которая продлится три дня.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие

Совбез ООН провел закрытые консультации по поводу авиаударов в Идлибе

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности ООН провел закрытые консультации по воздушным атакам в Идлибе.
Обновлено вчера в 14:06
Технологии

В Госдуму внесены законопроекты о предустановке отечественного софта

«Законопроект предоставляет российским компаниям правовые механизмы продвижения своих программ и сервисов в области информационных технологий для российских пользователей», – отмечено в пояснительной записке к документу.
Обновлено в 02:59
Политика

Порошенко не пустили в зал Европарламента

Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Общество

Названы города с самым загрязненным воздухом

В Росгидромете назвали российские города, где в 2018 году был зафиксирован наибольший уровень загрязнения воздуха, пишет RT со ссылкой на данные службы.
Обновлено в 02:16
Кино

Сериал «Агенты "Щ.И.Т."» завершится после седьмого сезона

Обновлено вчера в 12:45
Происшествия

Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16
Гаджеты

Redmi представила портативные аккумуляторы на 10 000 и 20 000 мА•ч

Портативный аккумулятор емкостью 10 000 мА•ч будет оснащен двумя разъемами MicroUSB, двумя USB-C и одним полноразмерным USB-A.
Обновлено в 00:10
Футбол

«Арсенал» сыграет в Лиге Европы с «Нефтчи»

«Арсенал» сыграет в Лиге Европы с «Нефтчи» Первая игра состоится уже 25 июля.
Обновлено вчера в 15:07
Наука

Красное вино поможет людям адаптироваться на Марсе

Обновлено вчера в 03:08
Происшествия

На Филиппинах 11 детей погибли в результате ДТП

По меньшей мере 11 школьников погибли на филиппинском острове Себу в результате ДТП. Об этом сообщает местное издание Inquirer.
Обновлено в 01:26
Политика

Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область

Обновлено в 02:37
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

Половина россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, получают менее 34 335 рублей в месяц.
Обновлено вчера в 11:14
Футбол

Клопп назвал «Манчестер Сити» явным фаворитом АПЛ в предстоящем сезоне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
Обновлено вчера в 23:56
Политика

В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России

Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено в 02:45
Политика

Экс-сотрудник СБУ рассказал о пытках узников тайной тюрьмы в Мариуполе

В ходе расследования работы секретных тюрем, действовавших под покровительством Службы безопасности Украины, РИА Новости удалось найти еще одного экс-сотрудника ведомства из Мариуполя, который рассказал о местах, где пытали людей.
Обновлено в 00:50
Футбол

Сослан Джанаев: «Установку Карпина на игру с „Зенитом“ не забуду никогда»

Голкипер признался, что до сих пор помнит установку экс-наставника красно-белых Валерия Карпина.
Обновлено в 01:29
Политика

Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина

В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.
Обновлено вчера в 15:00
Энергетика

Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено вчера в 18:10
Политика

Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
ещё по теме
Главное