Для сравнения: более 775 тыс. россиян получают зарплату до 11280 руб. в месяц; самая многочисленная категория — более 2,6 млн человек — зарабатывает от 33,9 тыс. до 40 тыс. руб. Росстат публикует "Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы" раз в два года (предыдущее исследование появилось в 2017 году).

с чего всё началось

Зарплату свыше миллиона рублей в месяц получают 11 287 россиян. Эта категория работников составляет менее 0,1 процента от их общего числа, следует из результатов исследования Росстата о заработных платах. В 2017 году число таких работников составляло 6988 человек.

Подсчитано число россиян с зарплатой больше миллиона рублей

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