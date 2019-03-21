Экономика
Росстат назвал годовой прирост зарплаты региональных чиновниковREGNUM вчера в 21:31
Прирост средней зарплаты сотрудников органов исполнительной власти субъектов РФ составил по итогам 2018 года 12,2%, сообщает Росстат. В 2018 году месячная зарплата этой категории составляла в среднем 65,9 тыс. руб.
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с чего всё началось
Согласно данным ведомства, служащие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти получали в среднем 39,6 тыс. рублей в месяц, сотрудники органов исполнительной власти — 55,4 тыс. рублей, работники органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями — 38,8 тыс. рублей.Реальное времявчера в 09:24
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