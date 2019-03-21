Росстат назвал годовой прирост зарплаты региональных чиновниковREGNUM вчера в 21:31

с чего всё началось

Прирост средней зарплаты сотрудников органов исполнительной власти субъектов РФ составил по итогам 2018 года 12,2%, сообщает Росстат. В 2018 году месячная зарплата этой категории составляла в среднем 65,9 тыс. руб.

Происшествия Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.

Армия и оружие Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контроль Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контроль Вчера вице-премьер Юрий Борисов заявил, что предприятие «Авиастар-СП» сорвало соглашение на поставку в 2018 году трех военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.

Происшествия Число жертв крушения парома в Ираке достигло 85 Число погибших при крушении в Ираке увеличилось до 85, сообщает телеканал Sky News Arabia.

Армия и оружие Порошенко заявил, что военные стран НАТО приезжают «учиться» у ВСУ Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире радио «Армия FM» заявил, что военнослужащие стран НАТО приезжают «учиться» у Вооружённых сил Украины «давать отпор агрессии» и «побеждать в гибридной войне».

Энергетика Правительство заморозило цены на бензин до лета По действующему соглашению нефтяники были обязаны до конца марта сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1% (в прошлом году – на 8–9%).

Хоккей Хет-трик Барбашева принес победу «Сент-Луису» в матче с «Детройтом» В матче регулярного чемпионата НХЛ Сент-Луис на домашнем льду обыграл Детройт со счетом 5:2.

Происшествия УМВД проводит проверку после убийства тигра под Хабаровском В Хабаровском крае полиция проводит проверку после убийства тигра, который забрался в сарай к местному жителю и задрал корову.

Происшествия Garuda Indonesia отменила заказ на покупку полсотни Boeing 737 Max Garuda Indonesia аннулировала свой заказ на приобретение 49 лайнеров Boeing 737 Max.

Космос Космическое приключение Tacoma временно бесплатно в магазине Humble В течение двух дней игру можно забрать бесплатно в магазине Humble. К сожалению, буквально забрать: её можно будет скачать из магазина.

Политика Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.

Происшествия Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.

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Экономика Red Wings пострадала за SSJ 100 Росавиация заблокировала ей поставки канадских A220-300 Авиакомпания Red Wings отказалась от эксплуатации шести самолетов Airbus A220-300, поскольку машины не были сертифицированы Росавиацией для использования в России, рассказали "Ъ" источники в авиаотрасли.

Футбол Бельгия — Россия 3:1 В Брюсселе стартовал матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 между сборными Бельгии и России.

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Политика Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.

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