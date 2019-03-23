Росстат назвал долю заядлых курильщиков среди россиянВедомости 13:21

22,5% россиян курят ежедневно, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) по итогам выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на здоровье населения. РБК ознакомился с результатами наблюдения.

с чего всё началось

Каждый пятый россиянин (22,5%) является заядлым курильщиком и не может ни дня обойтись без сигареты, сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата. Респондентов в возрасте от 15 лет спрашивали, курят ли они и как часто.

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