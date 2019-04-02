Общество
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализацииРБК вчера в 22:01
Исследование проводилось с 15 по 29 сентября прошлого года во всех регионах России с охватом 60 тыс. домохозяйств на основе личного опроса. Итоги исследования опубликованы 1 апреля. Централизованная канализация отсутствует у 66,5% россиян, проживающих в сельской местности.
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с чего всё началось
Итоги исследования опубликованы 1 апреля. Централизованная канализация отсутствует у 66,5% россиян, проживающих в сельской местности. В том числе 48,1% семей в селах пользуются выгребными ямами, а 18,4% не имеют канализации вообще.РБКвчера в 22:01
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Около 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации
Московский Комсомолецвчера в 22:59
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Девушка Роналду опровергла слухи о своей беременности
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Происшествия
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Обновлено в 05:56
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Обновлено в 04:48
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Москвичей предупредили о нашествии летучих мышей
Глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский предупредил, что в Москву вместе с потеплением слетаются летучие мыши, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 05:26
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
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Опубликованы кадры избиения Виктории Скрипаль и ее мужа
Телеканал «360» опубликовал кадры потасовки.
Обновлено в 06:04
Кино
Медведев поздравил актера Бориса Плотникова с юбилеем
Обновлено в 03:27
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
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Обновлено вчера в 10:29
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Родители Юлии Началовой не одобрили идею снять фильм о певице. Об этом сообщила представитель артистки Анна Исаева.
Обновлено в 05:17
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Обновлено в 06:44
Общество
Саркофаг с мумиями обнаружили в Египте
Саркофаг эпохи Птолемеев, в котором находилась две мумии, обнаружен в ходе раскопок в Египте.
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Гидрометцентр назвал сроки весеннего потепления в Москве
Теплая погода придет в столичный регион во второй половине апреля.
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Общество
Последняя норковая ферма в Германии закрылась
Последняя в Германии норковая пушная ферма закрылась в городе Раден.
Обновлено в 04:53
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Алексей Текслер встретился с Валерием Гартунгом
Напомним, ранее Алексей Текслер провел официальную встречу с председателем Заксобрания региона Владимиром Мякушом, на которой обсуждались актуальные задачи исполнительной и представительной власти Челябинской области.
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Многодетные семьи получат налоговые льготы в этом году
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Обновлено вчера в 15:53