Общество
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализацииРБК вчера в 22:01
Исследование проводилось с 15 по 29 сентября прошлого года во всех регионах России с охватом 60 тыс. домохозяйств на основе личного опроса. Итоги исследования опубликованы 1 апреля. Централизованная канализация отсутствует у 66,5% россиян, проживающих в сельской местности.
Читать в источнике
Оценить101
с чего всё началось
Итоги исследования опубликованы 1 апреля. Централизованная канализация отсутствует у 66,5% россиян, проживающих в сельской местности. В том числе 48,1% семей в селах пользуются выгребными ямами, а 18,4% не имеют канализации вообще.РБКвчера в 22:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Около 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации
Московский Комсомолецвчера в 22:59
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:18, Ашберн
Экономика
Биткоин подорожал более чем на 15 процентов
Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты, увеличилась во вторник более чем на 15 процентов. Это следует из данных CoinMarketCap.
Обновлено в 03:38
Экономика
ФАС начала массовые проверки оборонных предприятий
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Обновлено в 04:49
Экономика
Российский производитель беспилотников может переехать в США
Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
Обновлено вчера в 21:26
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие
В КНДР назвали новые учения ВС США и Южной Кореи провокацией
Сами военные учения ВС США и Республики Корея названы "откровенной провокацией, которая льёт ледяную воду (ушат холодной воды) на весь переговорный процесс как между Пхеньяном и Вашингтоном, так и между Пхеньяном и Сеулом".
Обновлено в 02:58
Технологии
Депутаты предложили шифровать Рунет российской криптографией
В Комитете Госдумы по информационной политике составили поправки ко второму чтению в так называемый законопроект о суверенном Рунете.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Нападение на Викторию Скрипаль попало на видео
Обновлено в 04:41
Технологии
«Группа Тинькофф» создала суперкомпьютер
«Группа Тинькофф» (TCS Group Holding) создала суперкомпьютер и назвала его «Колмогоров» – в честь великого российского математика, рассказал «Ведомостям» представитель группы, в которую входят «Тинькофф банк», виртуальный оператор «Тинькофф мобайл», «Тинькофф страхование» и сеть «Тинькофф центр разработки».
Обновлено вчера в 16:51
Экономика
Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний Восток
«Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.
Обновлено в 01:14
Здоровье
В детской ОКБ помогли юной рязанке
На прошлой неделе с помощью лапаросокпических операций помогли еще двум пациентам детской ОКБ.
Обновлено в 03:56
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Алексей Текслер встретился с Валерием Гартунгом
Напомним, ранее Алексей Текслер провел официальную встречу с председателем Заксобрания региона Владимиром Мякушом, на которой обсуждались актуальные задачи исполнительной и представительной власти Челябинской области.
Обновлено в 03:24
Общество
Уральская Генпрокуратура покупает элитную квартиру в Екатеринбурге
Управление Генпрокуратуры РФ в УрФО объявило аукцион на покупку большой благоустроенной квартиры в Екатеринбурге.
Обновлено в 04:34
Политика
Депутаты горсобрания Курска одобрили досрочную отставку мэра
Депутаты Курского городского собрания на заседании во вторник поддержали решение мэра Николая Овчарова досрочно уйти в отставку.
Обновлено в 04:45
Общество
Численность населения Земли достигла 7,7 млрд человек
В Африке, где на сегодня самое молодое население, к 2050 году доля пожилых людей составит 9%. При этом, как отмечается, уже сегодня почти половина пожилых людей в мире не получают пенсию.
Обновлено в 05:07
Экономика
Определены самые высокооплачиваемые профессии России
Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 00:25
Наука
В Египте обнаружен саркофаг с мумией
На севере Египта в ходе раскопок археологи обнаружили саркофаг, в котором находилась мумия.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес
Джастин Бибер показал фото беременной Хейли и снимок УЗИ
View this post on Instagram If U thought it was April fools A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Apr 1, 2019 at 1:24pm PDT И вот когда у поклонников почти не осталось сомнений в том, что семья Биберов действительно ждёт ребёнка, музыкант выложил третье фото: снимок УЗИ с щенком вместо ребёнка.
Обновлено в 04:54
Здоровье
В Екатеринбурге появится центр по развитию геронтологии и гериатрии
Главный внештатный гериатр минздрава области Валентина Ямпольская говорит, что в Свердловской области люди стали жить дольше и центр геронтологии и гериатрии поможет улучшить качество жизни пожилых людей, сообщает Департамент информполитики региона.
Обновлено в 04:43
Политика
«Аномалия»: Порошенко манипулировал с голосами в Донбассе
«Страна.ua» объясняет «успех» Порошенко в Донбассе «по сути введенным» там военным положением и, как следствие, властвованием там подконтрольной президенту армии, а также манипуляциями «мертвыми душами» из неподконтрольных Украине территорий.
Обновлено в 04:52
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Экономика
Группа ПИК в 2018 году увеличила прибыль в семь раз
Чистая прибыль увеличилась в семь раз и составила 21,3 млрд руб. по сравнению с 3,2 млрд руб. в 2017 году.
Обновлено в 03:31
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн
Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 18:44
Авто
Kia назвала стоимость нового ProCeed в России
Корейский автопроизводитель назвал стоимость нового Kia ProCeed, продажи новинки стартуют в России уже в конце текущего месяца.
Обновлено в 04:23
Здоровье
Грызунам нравятся современные ремонты
О качестве питания в школах и летних лагерях, об инфекционной заболеваемости, экологии и распространении грызунов рассказала депутатам городской думы начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Вологодской области Лаура Петрова .
Обновлено в 03:20
Происшествия
Один из участников «Нового величия» заключил досудебное соглашение
"Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем мера пресечения ему не продлевалась, он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес
46-летняя Елена Корикова сообщила о своей беременности
Напомним, в конце марта 2019 года актриса стала героиней более печальных новостей. Корикову ограбили на парковке ТЦ «Мега Теплый Стан».
Обновлено в 03:00