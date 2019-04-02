Росстат назвал долю россиян без доступа к канализацииРБК вчера в 22:01

Итоги исследования опубликованы 1 апреля. Централизованная канализация отсутствует у 66,5% россиян, проживающих в сельской местности. В том числе 48,1% семей в селах пользуются выгребными ямами, а 18,4% не имеют канализации вообще.

с чего всё началось

Исследование проводилось с 15 по 29 сентября прошлого года во всех регионах России с охватом 60 тыс. домохозяйств на основе личного опроса. Итоги исследования опубликованы 1 апреля. Централизованная канализация отсутствует у 66,5% россиян, проживающих в сельской местности.

Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

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