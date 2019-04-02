Общество

Росстат назвал долю россиян без доступа к канализацииРБК вчера в 22:01

Исследование проводилось с 15 по 29 сентября прошлого года во всех регионах России с охватом 60 тыс. домохозяйств на основе личного опроса. Итоги исследования опубликованы 1 апреля. Централизованная канализация отсутствует у 66,5% россиян, проживающих в сельской местности.
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Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

Итоги исследования опубликованы 1 апреля. Централизованная канализация отсутствует у 66,5% россиян, проживающих в сельской местности. В том числе 48,1% семей в селах пользуются выгребными ямами, а 18,4% не имеют канализации вообще.
РБКвчера в 22:01

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Названа доля россиян без доступа к канализации

РИА Новости03:25

Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

РБКвчера в 22:01

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Московский Комсомолецвчера в 22:59

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ФАН01:59
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Происшествия

Суд над организаторами теракта в метро начался в Петербурге

Московский окружной военный суд на выездном заседании в помещении Ленинградского окружного военного суда на Кирочной улице Санкт-Петербурга во вторник, 2 апреля 2019 года, начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении лиц, обвиняемых в совершении террористического акта в Петербургском метрополитене, передает корреспондент ИА REGNUM.
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В Абакане сотрудники полиции задержали местного жителя, который при свидетелях жестоко убил кошку.
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Часть голосовых сообщений пользователей соцсети «Вконтакте» оказалась в открытом доступе.
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Центровой «Мемфис Гриззлиз» Йонас Валанчюнас больше не выйдет на паркет в нынешнем сезоне, сообщает пресс-служба клуба из штата Теннесси.
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Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ

Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
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Происшествия

WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской Аравии

Дети саудовского журналиста Джамаля Хашукджи получили недвижимость и денежные выплаты в Саудовской Аравии «в качестве компенсации» за смерть отца, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
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Экономика

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Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал лучшим игроком 21-го тура РПЛ.
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Задержано иностранное судно, незаконно ловившее крабов в Японском море

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Происшествия

Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий

В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания.
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Американский бомбардировщик заметили у границ России

Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Российской Федерации со стороны Калининградской области, сообщает Plane Radar.
Обновлено вчера в 11:36
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Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

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Обновлено в 02:47
Гаджеты

Новые iPhone получат реверсивную беспроводную зарядку

С помощью реверсивной беспроводной зарядки новые iPhone смогут подключаться к другим устройствам либо питаться от AirPods с чехлом для беспроводной зарядки.
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Сотрудница полиции в Москве случайно выстрелила в себя из пистолета

"2 апреля сотрудница ОМВД по району Арбат, находясь в оружейной комнате отдела, в результате неосторожного обращения со служебным оружием (пистолет ПМ), причинила себе огнестрельное ранение", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 03:32
Политика

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Завтра, 2 апреля, в Перми ждут председателя Правительства России Дмитрия Медведева.
Обновлено вчера в 05:43
Общество

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Преподаватель, работающий на полную ставку в вузе и на полставки в местном технологическом колледже, рассказал о своей реальной зарплате, которая не совпадает с прописанной в майских указах президента.
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Политика

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В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7

В качестве причины крушения самолета, в результате которого погибла совладелица и председатель совета директоров авиакомпании S7, рассматривают ошибку пилота, сообщил во вторник "Коммерсант" со ссылкой на источник.
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Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
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