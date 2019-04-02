Общество
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализацииРБК вчера в 22:01
Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
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с чего всё началось
Итоги исследования опубликованы 1 апреля. Централизованная канализация отсутствует у 66,5% россиян, проживающих в сельской местности. В том числе 48,1% семей в селах пользуются выгребными ямами, а 18,4% не имеют канализации вообще.РБКвчера в 22:01
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Около 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации
Московский Комсомолецвчера в 22:59
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:17, Ашберн
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"В соответствии с решением президента РФ Россия предоставит Белоруссии государственный финансовый кредит в сумме до $600 млн", — пояснил Силуанов.
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Французский журнал France Footbal подготовил список самых высокооплачиваемых футболистов и тренеров мира.
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Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
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Обновлено вчера в 18:20
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В Кабардино-Балкарии начальника СИЗО-1 обвиняют в превышении должностных полномочий и покушении на изнасилование своей подчиненной.
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«Русал» и «Тиокомпозит» тестируют технологию производства серобетона
Опытно-промышленное производство изделий из серополимерного бетона с применением красного шлама планируют создать компании «Русал» и «Тиокомпозит» в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве.
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Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что выборы на территории страны превратили в фарс.
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Новый сезон чемпионата России по футболу стартует 14 июля
На заседании общего собрания Российской премьер-лиги была согласована структура календаря чемпионата России по футболу в сезоне-2019/20.
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