Росстат назвал долю россиян без доступа к канализацииРБК вчера в 22:01

Итоги исследования опубликованы 1 апреля. Централизованная канализация отсутствует у 66,5% россиян, проживающих в сельской местности. В том числе 48,1% семей в селах пользуются выгребными ямами, а 18,4% не имеют канализации вообще.

с чего всё началось

Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.

Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

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