Общество

Росстат назвал долю россиян без доступа к канализацииРБК вчера в 22:01

Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
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Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

Итоги исследования опубликованы 1 апреля. Централизованная канализация отсутствует у 66,5% россиян, проживающих в сельской местности. В том числе 48,1% семей в селах пользуются выгребными ямами, а 18,4% не имеют канализации вообще.
РБКвчера в 22:01

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Эксперт: проблема канализации в РФ не решится в ближайшее время

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РБКвчера в 22:01
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Магасский районный суд Ингушетии назначил штрафы и 10-дневные аресты участникам митинга 27 марта.
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Политика

Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко

"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
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Авто

Toyota представила новый хэтчбек Yaris

Компания Toyota, 1-го апреля показавшая мощный пикап на базе модели Yaris, представила в США уже не шуточный, а вполне реальный хэтчбек Yaris, который, по сути, является перелицованным субкомпактом Mazda 2. Новый Toyota Yaris получил 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 107 лошадиных сил, пару которому составит шестиступенчатая МКПП в стандарте или "автомат" за доплату.
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Политика

В день выборов Порошенко выслушал проповедь Турчинова

В день выборов главы государства 31 марта украинский президент Петр Порошенко посетил баптистскую церковь "Храм мира", в которой проповедует секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, передает ТАСС.
Обновлено в 05:30
Общество

В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году

«Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек», — говорится в докладе.
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Космос

Астрономы убедились, что квазары не «прибиты гвоздями» к небу

Квазары принадлежат к более широкому классу астрономических объектов под названием активные ядра галактик.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Сообщения о взрыве в Пушкине на территории колледжа не подтвердились

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что взрыв произошел на территории Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Петербурге.
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Спорт

Малышко опоздал на старт эстафеты на чемпионате России

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Дмитрий Малышко опоздал на старт эстафеты на чемпионате России в Тюмени.
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Десять фигурантов дела о теракте в метро Петербурга не признали вину

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Экономика

Белоруссия получит от России госкредит до $600 млн

"В соответствии с решением президента РФ Россия предоставит Белоруссии государственный финансовый кредит в сумме до $600 млн", — пояснил Силуанов.
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Происшествия

Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»

Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
Обновлено в 06:25
Политика

Многодетные семьи получат налоговые льготы в этом году

Многодетные семьи уже в нынешнем году смогут воспользоваться новыми налоговыми льготами на имущество и землю.
Обновлено в 05:29
Происшествия

В Японском море за незаконный вылов крабов задержали иностранное судно

Приморские пограничники задержали в российских водах Японского моря иностранный рыболовецкий траулер.
Обновлено в 04:27
Происшествия

В Москве сотрудница полиции случайно ранила себя из пистолета

Обновлено в 03:30
Здоровье

Жители южноуральских поселков требуют у РЖД не закрывать поликлинику

Два года назад поликлинику уже хотели закрыть, однако жители поселков Новосеверный и Железнодорожников сумели ее отстоять.
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Футбол

Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира

Французский журнал France Footbal подготовил список самых высокооплачиваемых футболистов и тренеров мира.
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Журналистка Божена Рынска сообщила, что взяла фамилию мужа, сооснователя НТВ Игоря Малашенко, который умер в конце февраля.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова

Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
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Политика

Муж перекрывавшей МКАД для клипа певицы ушел из «Единой России»

В октябре 2018 года начинающая певица Yaxana (Оксана Яковлева), жена муниципального депутата Яковлева, перекрыла две полосы на МКАД, чтобы снять музыкальный клип.
Обновлено в 05:17
Кино

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 22:34
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Матвиенко высказалась за запрет микрокредитов под залог жилья

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила запретить микрофинансовым организациям получать кредиты под залог жилья на законодательном уровне, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:10
Хоккей

Кучеров стал вторым игроком в XXI веке, набравшим 125 очков за сезон

Обновлено в 00:47
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Нурмагомедов назвал соперников на бой мечты и честный поединок

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Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
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Американские певицы Ариана Гранде и Виктория Моне представили клип на совместный трек «Monopoly».
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В КБР только пистолет спас сотрудницу СИЗО от начальника-насильника

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Опытно-промышленное производство изделий из серополимерного бетона с применением красного шлама планируют создать компании «Русал» и «Тиокомпозит» в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве.
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Политика

Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что выборы на территории страны превратили в фарс.
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Футбол

Новый сезон чемпионата России по футболу стартует 14 июля

На заседании общего собрания Российской премьер-лиги была согласована структура календаря чемпионата России по футболу в сезоне-2019/20.
Обновлено в 07:57
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