Для сравнения: более 775 тыс. россиян получают зарплату до 11280 руб. в месяц; самая многочисленная категория — более 2,6 млн человек — зарабатывает от 33,9 тыс. до 40 тыс. руб. Росстат публикует "Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы" раз в два года (предыдущее исследование появилось в 2017 году).

с чего всё началось

Как передаёт РБК, самая многочисленная категория — более 2,6 млн человек — получает от 33,9 тыс. до 40 тыс. руб. Отмечается, что число работников-миллионеров за два года выросло на 38%. Средняя зарплата в этой категории равна 2,4 млн руб, что на 4,3% выше, чем двумя годами ранее.

Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона

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