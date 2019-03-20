Росстат нашел связь между бедностью и одиночествомBFM.ru 06:20

Росстат оценил долю испытывающих одиночество россиян. Ведомство выявило, что среди граждан с низким уровнем дохода доля одиноких заметно выше, следует из материалов исследования, полученных РБК.

с чего всё началось

Примерно половина малообеспеченных россиян — 47% сообщили, что испытывают чувство одиночества. При этом доля женщин, чувствующих одиночество, почти в 1,5 раза больше, чем мужчин. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Росстат нашел связь между бедностью и одиночеством

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