Общество

Росстат нашел связь между бедностью и одиночествомBFM.ru 06:20

Примерно половина малообеспеченных россиян — 47% сообщили, что испытывают чувство одиночества. При этом доля женщин, чувствующих одиночество, почти в 1,5 раза больше, чем мужчин. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
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с чего всё началось

Росстат показал связь между бедностью и одиночеством

Росстат оценил долю испытывающих одиночество россиян. Ведомство выявило, что среди граждан с низким уровнем дохода доля одиноких заметно выше, следует из материалов исследования, полученных РБК.
РБК02:00

Подробнее о событии

Психолог объяснила связь между деньгами и чувством одиночества

Известия06:41

Росстат выявил связь между доходами россиян и одиночеством

Национальная служба новостей04:04

Доля одиноких людей среди бедных выше — Росстат

REGNUM02:39

Одиночество россиян объяснили их бедностью

Lenta.ru03:26

Росстат выявил связь между бедностью и одиночеством россиян

Московский Комсомолец02:41

Росстат нашел связь между бедностью и одиночеством

URA.Ru03:34

Росстат показал связь между бедностью и одиночеством

РБК02:00
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Авто

Компания Skoda увеличила глобальные продажи в 2018 году на 4,4%

За 12 месяцев прошлого года компания Skoda реализовала в общей сложности 1 253 700 автомобилей, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Охранник ульяновской школы показывал половые органы 10-летней ученице

В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.
Обновлено в 07:14
Политика

Путин отреагировал на отставку Назарбаева

Президент России Владимир Путин поблагодарил объявившего об отставке бывшего главу Казахстана Нурсултана Назарбаева за совместную работу.
Обновлено в 05:59
Общество

Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными

Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
Хоккей

Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия

Сенатору Керимову во Франции вновь предъявлены обвинения

Прокуратура Ниццы вновь предъявила обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову.
Обновлено в 04:50
Происшествия

В ДТП на юге Петербурга пострадали пять человек

Травмы получили пять человек, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 02:17
Интернет

Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро

Прошлым летом Еврокомиссия оштрафовала Google на 4,34 миллиарда евро.
Обновлено в 07:47
Политика

Россия опустилась на девять пунктов в рейтинге самых счастливых стран

Россия в рейтинге ООН заняла 68 место, опустившись по сравнению с прошлым годом на девять пунктов.
Обновлено в 07:46
Политика

Токаев вступит в должность президента Казахстана

Председатель Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня принесет присягу народу страны и вступит в должность президента республики.
Обновлено вчера в 17:32
Экономика

Forbes назвал самые надежные банки в России

Forbes опубликовал список самых надежных банков в России. Согласно списку, в него вошли 100 крупнейших кредитных компаний.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие

Минобороны показало видео полета Шойгу над Сирией

"Во время перелета министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу над территорией Сирийской Арабской Республики борт главы военного ведомства сопровождали истребители Cу-35С c авиабазы Хмеймим", - отмечается в подписи к видео.
Обновлено в 01:29
Экономика

ПИК назвал сумму необходимых для достройки текущих проектов кредитов

При переходе на эскроу-счета с 1 июля 2019 года крупнейшему российскому застройщику ГК «ПИК» потребуется открыть кредитные линии на сумму до 250 млрд руб. в горизонте двух-трех лет.
Обновлено в 05:42
Футбол

Кариус попросил «Ливерпуль» досрочно завершить аренду в «Бешикташе»

По информации Turkiye Gazetesi, немецкий футболист попросил «Ливерпуль» аннулировать двухлетнюю аренду в «Бешикташе».
Обновлено в 06:08
Политика

Суд арестовал первого президента Крыма за неповиновение полиции

Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова по обвинению в неповиновении полиции.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов впервые вышли в свет

Российская телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов впервые "официально" вышли в свет, пишет сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 18:31
Футбол

РФС снял с «Тюмени» шесть очков за неисполнение решения CAS

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение снять с "Тюмени" шесть очков в первенстве ФНЛ-2018/19 за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по выплате долгов футболистам, сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Обновлено в 07:21
Общество

«Метрострой» объяснил протечки на «Беговой»

В ОАО «Метрострой» объяснили протечки на открывшейся в 2018 году станции петербургского метро «Беговая».
Обновлено в 07:10
Армия и оружие

Испытания «Посейдона» продлятся около двух лет

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил о том, что испытания "Посейдона" на водных полигонах закончились успешно, и что личный состав обучен работе с беспилотным оружием.
Обновлено в 06:25
Общество

Беглов отправил в отставку главу комитета по печати Санкт-Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду отправил в отставку Сергея Серезлеева.
Обновлено в 06:56
Политика

Крымские города пропали из приложения «Погода» на iPhone

Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» депутат Госдумы Александр Старовойтов, отсутствие в «Погоде» городов Крыма может отражать общее отношение Apple к вхождению полуострова в состав России.
Обновлено в 07:38
Транспорт

«Уральские авиалинии» отказались летать по 67 маршрутам

В авиакомпании уточнили, что отказываются от лицензии на маршруты, которыми уже не летают.
Обновлено в 03:55
Политика

МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено вчера в 14:19
Экономика

В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств

С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Общество

Возбуждено дело против пассажира «Аэрофлота» за поддельный больничный

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против мужчины, который сдал билеты «Аэрофлота», предоставив поддельный больничный.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие

Вертолёты Ми-28НМ получат УР «изделие 305»

ТАСС со ссылкой на информированный источник пишет о том, что «Ночной охотник» получит до восьми новых управляемых ракет (УР).
Обновлено вчера в 23:11
Общество

В России нашли 50 тысяч одинаковых судебных приговоров

«Новая газета» и «Лаборатория Александра Кукушкина» проанализировали все уголовные приговоры районных судов в России за 2017 и 2018 годы и обнаружили 50 тысяч актов, текст каждого из которых более чем на 80 процентов совпадает хотя бы еще с одним судебным решением.
Обновлено в 06:52
Экономика

Минтруд подготовил законопроект о пособиях для семей с низким доходом

Документ предполагает выплату пособий за первого и второго ребенка в случае, если среднедушевой доход семьи ниже размера двух прожиточных минимумов вместо полутора.
Обновлено в 07:31
Происшествия

Экс-зампред правительства Хабаровского края отправлен в СИЗО

Экс-заместитель председателя правительства Хабаровского края — министр природных ресурсов Василий Шихалев и крупный хабаровский лесопромышленник Александр Пудовкин отправлены в СИЗО.
Обновлено в 02:44
Политика

Киев обвинил Россию в подготовке газовой войны

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил уверенность в начале новой газовой войны, которую Москва попытается развернуть против Киева по истечении срока действия контракта на транзит газа через Украину.
Обновлено вчера в 17:28
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