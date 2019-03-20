Общество
Росстат нашел связь между бедностью и одиночествомBFM.ru 06:20
Примерно половина малообеспеченных россиян — 47% сообщили, что испытывают чувство одиночества. При этом доля женщин, чувствующих одиночество, почти в 1,5 раза больше, чем мужчин. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
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с чего всё началось
Росстат оценил долю испытывающих одиночество россиян. Ведомство выявило, что среди граждан с низким уровнем дохода доля одиноких заметно выше, следует из материалов исследования, полученных РБК.РБК02:00
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Авто
Компания Skoda увеличила глобальные продажи в 2018 году на 4,4%
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Охранник ульяновской школы показывал половые органы 10-летней ученице
В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.
Обновлено в 07:14
Политика
Путин отреагировал на отставку Назарбаева
Президент России Владимир Путин поблагодарил объявившего об отставке бывшего главу Казахстана Нурсултана Назарбаева за совместную работу.
Обновлено в 05:59
Общество
Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными
Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
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Хоккей
Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме
Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
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Сенатору Керимову во Франции вновь предъявлены обвинения
Прокуратура Ниццы вновь предъявила обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову.
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Происшествия
В ДТП на юге Петербурга пострадали пять человек
Травмы получили пять человек, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 02:17
Интернет
Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро
Прошлым летом Еврокомиссия оштрафовала Google на 4,34 миллиарда евро.
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Политика
Россия опустилась на девять пунктов в рейтинге самых счастливых стран
Россия в рейтинге ООН заняла 68 место, опустившись по сравнению с прошлым годом на девять пунктов.
Обновлено в 07:46
Политика
Токаев вступит в должность президента Казахстана
Председатель Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня принесет присягу народу страны и вступит в должность президента республики.
Обновлено вчера в 17:32
Экономика
Forbes назвал самые надежные банки в России
Forbes опубликовал список самых надежных банков в России. Согласно списку, в него вошли 100 крупнейших кредитных компаний.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
Минобороны показало видео полета Шойгу над Сирией
"Во время перелета министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу над территорией Сирийской Арабской Республики борт главы военного ведомства сопровождали истребители Cу-35С c авиабазы Хмеймим", - отмечается в подписи к видео.
Обновлено в 01:29
Экономика
ПИК назвал сумму необходимых для достройки текущих проектов кредитов
При переходе на эскроу-счета с 1 июля 2019 года крупнейшему российскому застройщику ГК «ПИК» потребуется открыть кредитные линии на сумму до 250 млрд руб. в горизонте двух-трех лет.
Обновлено в 05:42
Футбол
Кариус попросил «Ливерпуль» досрочно завершить аренду в «Бешикташе»
По информации Turkiye Gazetesi, немецкий футболист попросил «Ливерпуль» аннулировать двухлетнюю аренду в «Бешикташе».
Обновлено в 06:08
Политика
Суд арестовал первого президента Крыма за неповиновение полиции
Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова по обвинению в неповиновении полиции.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов впервые вышли в свет
Российская телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов впервые "официально" вышли в свет, пишет сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 18:31
Футбол
РФС снял с «Тюмени» шесть очков за неисполнение решения CAS
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение снять с "Тюмени" шесть очков в первенстве ФНЛ-2018/19 за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по выплате долгов футболистам, сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Обновлено в 07:21
Общество
«Метрострой» объяснил протечки на «Беговой»
В ОАО «Метрострой» объяснили протечки на открывшейся в 2018 году станции петербургского метро «Беговая».
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
Испытания «Посейдона» продлятся около двух лет
Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил о том, что испытания "Посейдона" на водных полигонах закончились успешно, и что личный состав обучен работе с беспилотным оружием.
Обновлено в 06:25
Общество
Беглов отправил в отставку главу комитета по печати Санкт-Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду отправил в отставку Сергея Серезлеева.
Обновлено в 06:56
Политика
Крымские города пропали из приложения «Погода» на iPhone
Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» депутат Госдумы Александр Старовойтов, отсутствие в «Погоде» городов Крыма может отражать общее отношение Apple к вхождению полуострова в состав России.
Обновлено в 07:38
Транспорт
«Уральские авиалинии» отказались летать по 67 маршрутам
В авиакомпании уточнили, что отказываются от лицензии на маршруты, которыми уже не летают.
Обновлено в 03:55
Политика
МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено вчера в 14:19
Экономика
В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств
С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Общество
Возбуждено дело против пассажира «Аэрофлота» за поддельный больничный
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против мужчины, который сдал билеты «Аэрофлота», предоставив поддельный больничный.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
Вертолёты Ми-28НМ получат УР «изделие 305»
ТАСС со ссылкой на информированный источник пишет о том, что «Ночной охотник» получит до восьми новых управляемых ракет (УР).
Обновлено вчера в 23:11
Общество
В России нашли 50 тысяч одинаковых судебных приговоров
«Новая газета» и «Лаборатория Александра Кукушкина» проанализировали все уголовные приговоры районных судов в России за 2017 и 2018 годы и обнаружили 50 тысяч актов, текст каждого из которых более чем на 80 процентов совпадает хотя бы еще с одним судебным решением.
Обновлено в 06:52
Экономика
Минтруд подготовил законопроект о пособиях для семей с низким доходом
Документ предполагает выплату пособий за первого и второго ребенка в случае, если среднедушевой доход семьи ниже размера двух прожиточных минимумов вместо полутора.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Экс-зампред правительства Хабаровского края отправлен в СИЗО
Экс-заместитель председателя правительства Хабаровского края — министр природных ресурсов Василий Шихалев и крупный хабаровский лесопромышленник Александр Пудовкин отправлены в СИЗО.
Обновлено в 02:44
Политика
Киев обвинил Россию в подготовке газовой войны
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил уверенность в начале новой газовой войны, которую Москва попытается развернуть против Киева по истечении срока действия контракта на транзит газа через Украину.
Обновлено вчера в 17:28