Экономика
Росстат насчитал 1,75 трлн руб. лишних доходов россиян за три годаРБК вчера в 09:30
«В 2014 году снижение доходов населения оказалось несколько сильнее, чем показывали оценки по старой методологии, в 2015–2017 годах — несколько слабее, в 2018 году и прежняя, и обновленная методологии показали, что темпы изменения реальных располагаемых доходов оказались близки к нулю», — говорится в комментарии Росстата.
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Milknews.ru22 апреля в 00:00
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