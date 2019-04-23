Росстат насчитал 1,75 трлн руб. лишних доходов россиян за три годаРБК вчера в 09:30

«В 2014 году снижение доходов населения оказалось несколько сильнее, чем показывали оценки по старой методологии, в 2015–2017 годах — несколько слабее, в 2018 году и прежняя, и обновленная методологии показали, что темпы изменения реальных располагаемых доходов оказались близки к нулю», — говорится в комментарии Росстата.

Росстат насчитал 1,75 трлн руб. лишних доходов россиян за три года

Общество Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.

Общество Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками В перечень включены питоны длиной свыше четырех метров, крокодилы, тарантулы, лисы, каймановые черепахи с диаметром панциря более 30 сантиметров, сервалы, трехкоготные мягкотелые черепахи.

Происшествия Обыски проходят в мэрии Якутска В прошлом году "Газета.Ru" подробно рассказывала об обысках в мэрии Якутска. Кроме того, 4 апреля обыски прошли в якутском Минздраве.

Политика Украинский МИД заметил отказ Москвы от хамства Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль после состоявшегося 23 апреля обмена мнениями между Россией и Украиной по ситуации в Керченском проливе заметила изменение тона разговора со стороны Москвы.

Происшествия Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, сбежавших с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.

Хоккей Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.

Авто Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300 По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.

Космос На орбите вышел из строя спутник ГЛОНАСС Один из спутников российской навигационной системы ГЛОНАСС, запущенный на орбиту в феврале 2016 года, вышел из строя.

Политика Примерно треть российских партий могут ликвидировать к концу года "По нашим прогнозам, из 61 партии примерно треть подтверждает состоятельность, примерно треть может быть ликвидирована уже к концу этого года", - заявила Памфилова.

Армия и оружие Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.

Политика Парубий не оставит пост спикера Рады, пока не подпишет закон о языке Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил об инициативе депутатов о его отставке и пообещал поставить этот вопрос на голосование, но не ранее, чем будет принят закон о языке.

Общество В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.

Армия и оружие Кадыров обвинил США в издевательстве над афганским народом Рамзан Кадыров отметил, что народ Афганистана живёт в условиях жестокой войны на протяжении десятилетий.

Кино Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов» Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».

Происшествия Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали Напомним, Росляков считается подозреваемым по делу о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 г. Он после убийства совершил суицид.

Общество Птенцы редкого кудрявого пеликана вылупились в Московском зоопарке Два птенца редкого кудрявого пеликана, который занесен в Международную Красную книгу, вылупились в Московском зоопарке.

Экономика За что арестован владелец банка «Югра» Алексей Хотин Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», получал ли Путин письмо Набиуллиной и давал ли ФСБ поручение принять меры в связи с ситуацией вокруг «Югры», ответил: «Не комментируем».

Происшествия Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком под Тюменью ГИБДД проводит проверку по факту аварии, в результате которой пострадали шесть пассажиров автобуса в Тюменской области.

Общество Ливневые дожди надвигаются на Москву Специалисты отметили, что благодаря дождям в городе станет немного свежее, передаёт центр погоды «Фобос».

Шоу-бизнес Здоровье беременной Маркл вызвало беспокойство Врачи опасаются, что беременная герцогиня может столкнуться с большими проблемами накануне родов.