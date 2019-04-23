Экономика

Росстат насчитал 1,75 трлн руб. лишних доходов россиян за три годаРБК вчера в 09:30

«В 2014 году снижение доходов населения оказалось несколько сильнее, чем показывали оценки по старой методологии, в 2015–2017 годах — несколько слабее, в 2018 году и прежняя, и обновленная методологии показали, что темпы изменения реальных располагаемых доходов оказались близки к нулю», — говорится в комментарии Росстата.
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Росстат насчитал 1,75 трлн руб. лишних доходов россиян за три года

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Новая методология Росстата увеличила доходы граждан и лишила их сбережений

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Реальные доходы населения России за 2018 год снизились на 8,3% по сравнению с 2013 годом

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Росстат представил обновленные данные о доходах россиян с 2013 года

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Один из спутников российской навигационной системы ГЛОНАСС, запущенный на орбиту в феврале 2016 года, вышел из строя.
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"По нашим прогнозам, из 61 партии примерно треть подтверждает состоятельность, примерно треть может быть ликвидирована уже к концу этого года", - заявила Памфилова.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
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Парубий не оставит пост спикера Рады, пока не подпишет закон о языке

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил об инициативе депутатов о его отставке и пообещал поставить этот вопрос на голосование, но не ранее, чем будет принят закон о языке.
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Электрокроссовер Renault приятно удивил требовательных немцев

Эксперты немецкого издания AutoBild
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Общество

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Кадыров обвинил США в издевательстве над афганским народом

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Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»

Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
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Два птенца редкого кудрявого пеликана, который занесен в Международную Красную книгу, вылупились в Московском зоопарке.
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Экономика

За что арестован владелец банка «Югра» Алексей Хотин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», получал ли Путин письмо Набиуллиной и давал ли ФСБ поручение принять меры в связи с ситуацией вокруг «Югры», ответил: «Не комментируем».
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Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком под Тюменью

ГИБДД проводит проверку по факту аварии, в результате которой пострадали шесть пассажиров автобуса в Тюменской области.
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На Шри-Ланке полиция произвела контролируемый взрыв

На Шри-Ланке сотрудники правоохранительных органов произвели контролируемый взрыв.
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Ливневые дожди надвигаются на Москву

Специалисты отметили, что благодаря дождям в городе станет немного свежее, передаёт центр погоды «Фобос».
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Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО

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Врачи опасаются, что беременная герцогиня может столкнуться с большими проблемами накануне родов.
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ФБР рассекретило документы о возможном бегстве Гитлера в Аргентину

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Патрушев отметил целесообразность мобилизации сил мирового сообщества, в том числе ООН, для выработки нормативной базы, предотвращающей использование новых технологий для подрыва безопасности.
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