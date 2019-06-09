Общество
Росстат начнёт работать с big dataNews.ru 10:26
Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что ведомство планирует проводить работу с «большими данными», несмотря на отсутствие успешного опыта в соответствующей сфере.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 21:45, Ашберн
Армия и оружие
В ДНР сообщили об уничтожении миномётного расчёта ВСУ
Обновлено в 15:20
Происшествия
Не менее 18 человек погибли в результате ДТП в Нигерии
По меньше мере 18 человек погибли в результате аварии, которая произошла в субботу, 8 июня, в штате Ондо на юге Нигерии.
Обновлено в 18:21
Космос
Эксперты усомнились в реальности полета США на Луну из-за странных фотографий NASA
Эксперты обратили внимание на то, что на снимках, сделанных астронавтами, отсутствуют звезды, что достаточно странно.
Обновлено вчера в 05:26
Политика
Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото
США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.
Обновлено в 03:15
Спорт
Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии
Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 11:42
Общество
Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ
«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.
Обновлено в 11:46
Культура
Эрнст отверг закрытие шоу «Голос. Дети» после скандала
Обновлено в 06:20
Кино
Прототип героя «Чернобыля» оценил достоверность сюжета сериала
Обновлено в 17:05
Происшествия
Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено в 14:11
Происшествия
Суд отправил журналиста Голунова под домашний арест
Обновлено в 15:20
Наука
Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление
Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено в 21:12
Происшествия
В Москве задержан корреспондент «Медузы» Иван Голунов
Рейтер отмечает, что сам корреспондент заявил, что наркотики ему подбросили. Адвокату он рассказал, что после задержания его избили.
Обновлено вчера в 03:40
Экономика
Озвучены причины снижения рождаемости в России
Снижение рождаемости первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко связал с низкими зарплатами населения.
Обновлено в 11:30
Единоборства
Роллс оказался тяжелее Головкина
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Хиллари Клинтон сообщила о смерти младшего брата
Обновлено в 20:59
Армия и оружие
Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.
Обновлено в 15:21
Общество
Представители крымских вузов рассказали о самых востребованных специалистах
Выбирая специальность по зову сердца или рекомендациям родителей, молодые люди еще не знают, каким спросом будет пользоваться их направление после окончания вуза.
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес
Ольга Бузова приехала на верблюдах на вручение премии «Муз-ТВ»
Участницу скандального телепроекта «Дом-2» Ольгу Бузову поклонники встречали исполнением одной из её песен.
Обновлено в 09:45
Наука
Ученые установили предел выносливости человека
Проанализировал ряд марафонских забегов и вело-заездов, ученым удалось установить предел человеческой выносливости.
Обновлено 06 июня в 07:59
Наука
В Европе обнаружены следы еще одной средневековой эпидемии чумы
Научными сотрудниками германского Института изучения истории человечества в Йене установлен факт того, что эпидемия чумы Юстиниана, наблюдавшаяся в Византии в середине VI-го века, также была распространена и на территории всей Европы.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб
Обновлено в 13:15
Происшествия
Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб
Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено в 15:28
Здоровье
Врачи назвали главные приводящие к ожирению ошибки
Избыток еды при недостаточной физической активности является одной из основных ошибок, которые приводят к ожирению у взрослых и детей.
Обновлено в 18:37
Здоровье
«Белые ленточки» в белых халатах. В Мурманской области минздрав ищет оппозиционеров среди врачей — такова инструкция, спущенная сверху
Мурманский минздрав ищет среди врачей несистемную оппозицию.
Обновлено в 12:47
Политика
Борис Джонсон назвал условие выплаты ЕС «отступных» за Brexit
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отказался выплачивать Евросоюзу "отступные" за Brexit в размере 39 млрд фунтов (порядка $50 млрд), пока с ЕС не будет согласована сделка, которая удовлетворит Лондон.
Обновлено в 20:31
Происшествия
На территории колонии в Тюмени произошёл пожар
Обновлено в 16:55
Общество
Фарид Ахмедов: «Район должен развиваться беспрерывно». Вопросы жизнедеятельности района обсудили на плановом совещании
На повестке дня обсудили ход реализации в районе всех приоритетных направлений, были подведены текущие итоги работы по важным вопросам жизнедеятельности района.
Обновлено в 14:58
Авто
Тульский губернатор захотел себе президентский лимузин
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин признался, что хотел бы себе приобрести лимузин проекта «Кортеж», на котором ездят президент и премьер-министр России.
Обновлено в 20:59