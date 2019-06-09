Общество

Росстат начнёт работать с big dataNews.ru 10:26

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Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что ведомство планирует проводить работу с «большими данными», несмотря на отсутствие успешного опыта в соответствующей сфере.
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Росстат начнёт использовать big data

Невские Новости20:43

Росстат откроет доступ к большим данным для пользователей–непрофессионалов

Красная весна14:43

Глава Росстата рассказал о переходе на big data

REGNUM06:16

Глава Росстата: « Мы готовим ряд проектов по большим данным»

Банки.ру08:44

Росстат внедрит в работу big data

Rambler News Service06:52

Росстат готовит проект по работе с микроданными

ТАСС06:44

Росстат начнёт работать с big data

News.ru10:26
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 21:45, Ашберн
Армия и оружие

В ДНР сообщили об уничтожении миномётного расчёта ВСУ

Обновлено в 15:20
Происшествия

Не менее 18 человек погибли в результате ДТП в Нигерии

По меньше мере 18 человек погибли в результате аварии, которая произошла в субботу, 8 июня, в штате Ондо на юге Нигерии.
Обновлено в 18:21
Космос

Эксперты усомнились в реальности полета США на Луну из-за странных фотографий NASA

Эксперты обратили внимание на то, что на снимках, сделанных астронавтами, отсутствуют звезды, что достаточно странно.
Обновлено вчера в 05:26
Политика

Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото

США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.
Обновлено в 03:15
Спорт

Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии

Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 11:42
Общество

Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ

«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.
Обновлено в 11:46
Культура

Эрнст отверг закрытие шоу «Голос. Дети» после скандала

Обновлено в 06:20
Кино

Прототип героя «Чернобыля» оценил достоверность сюжета сериала

Обновлено в 17:05
Происшествия

Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено в 14:11
Происшествия

Суд отправил журналиста Голунова под домашний арест

Обновлено в 15:20
Наука

Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление

Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено в 21:12
Происшествия

В Москве задержан корреспондент «Медузы» Иван Голунов

Рейтер отмечает, что сам корреспондент заявил, что наркотики ему подбросили. Адвокату он рассказал, что после задержания его избили.
Обновлено вчера в 03:40
Экономика

Озвучены причины снижения рождаемости в России

Снижение рождаемости первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко связал с низкими зарплатами населения.
Обновлено в 11:30
Единоборства

Роллс оказался тяжелее Головкина

Обновлено вчера в 16:53
Транспорт

Повороты и полосы. На ульяновских улицах изменятся схемы движения

Обновлено в 14:00
Политика

Хиллари Клинтон сообщила о смерти младшего брата

Обновлено в 20:59
Армия и оружие

Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.
Обновлено в 15:21
Общество

Представители крымских вузов рассказали о самых востребованных специалистах

Выбирая специальность по зову сердца или рекомендациям родителей, молодые люди еще не знают, каким спросом будет пользоваться их направление после окончания вуза.
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес

Ольга Бузова приехала на верблюдах на вручение премии «Муз-ТВ»

Участницу скандального телепроекта «Дом-2» Ольгу Бузову поклонники встречали исполнением одной из её песен.
Обновлено в 09:45
Наука

Ученые установили предел выносливости человека

Проанализировал ряд марафонских забегов и вело-заездов, ученым удалось установить предел человеческой выносливости.
Обновлено 06 июня в 07:59
Наука

В Европе обнаружены следы еще одной средневековой эпидемии чумы

Научными сотрудниками германского Института изучения истории человечества в Йене установлен факт того, что эпидемия чумы Юстиниана, наблюдавшаяся в Византии в середине VI-го века, также была распространена и на территории всей Европы.
Обновлено вчера в 15:20
Политика

Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб

Обновлено в 13:15
Происшествия

Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб

Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено в 15:28
Здоровье

Врачи назвали главные приводящие к ожирению ошибки

Избыток еды при недостаточной физической активности является одной из основных ошибок, которые приводят к ожирению у взрослых и детей.
Обновлено в 18:37
Здоровье

«Белые ленточки» в белых халатах. В Мурманской области минздрав ищет оппозиционеров среди врачей — такова инструкция, спущенная сверху

Мурманский минздрав ищет среди врачей несистемную оппозицию.
Обновлено в 12:47
Политика

Борис Джонсон назвал условие выплаты ЕС «отступных» за Brexit

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отказался выплачивать Евросоюзу "отступные" за Brexit в размере 39 млрд фунтов (порядка $50 млрд), пока с ЕС не будет согласована сделка, которая удовлетворит Лондон.
Обновлено в 20:31
Происшествия

На территории колонии в Тюмени произошёл пожар

Обновлено в 16:55
Общество

Фарид Ахмедов: «Район должен развиваться беспрерывно». Вопросы жизнедеятельности района обсудили на плановом совещании

На повестке дня обсудили ход реализации в районе всех приоритетных направлений, были подведены текущие итоги работы по важным вопросам жизнедеятельности района.
Обновлено в 14:58
Авто

Тульский губернатор захотел себе президентский лимузин

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин признался, что хотел бы себе приобрести лимузин проекта «Кортеж», на котором ездят президент и премьер-министр России.
Обновлено в 20:59
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