Экономика

Росстат извлек рост из котлованаКоммерсантъ 18:10

Удивительная статистика стройки увеличила ВВП, но не доходы населения Росстат решил проблему несоответствия динамики инвестиций и строительства.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дайджест российских СМИ – 28 января

ПРАЙМ19:58

Росстат и Минэкономики отчитались о росте строительства и ВВП. Эксперты назвали их статистику неправдоподобной

Snob.ru19:24

Росстат извлек рост из котлована

Коммерсантъ18:10

После смены руководства Росстат публикует «фантастические» данные о стройках

Весьма18:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 20:23, Ашберн
Происшествия

Появилось видео с подозреваемым в краже картины Куинджи

Обновлено в 17:33
Авто

Названы Топ-5 самых странных автомобилей

Окунувшись в прошлое, эксперты CarsWeek составили ТОП-5 самых странных автомобилей в мире.
Обновлено в 03:35
Происшествия

В Крыму мужчина облил краской памятник «Вежливым людям»

Обновлено в 17:32
Политика

Гуаидо рассказал о переговорах с венесуэльскими военными

Обновлено в 19:37
Общество

В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги

Пришла пора отказаться от бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены, пишет немецкая журналистка Лара Тиде в статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 21:42
Общество

Фонд кино требует от создателя «Смешариков» 82 млн рублей

Ранее telegram-канал Mash сообщил, что Фонд кино подал иск к продюсеру «Смешариков» Илье Попову из-за невозвращенных средств, которые фонд выделил на создание полнометражного мультфильма серии.
Обновлено в 14:05
Происшествия

Число жертв прорыва дамбы в Бразилии возросло до 58

Число погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии возросло до 58.
Обновлено в 17:47
Политика

Минфин США снял санкции с «Русала» и En+

Американский минфин принял решение снять санкции, которые были наложены на такие российские компании, как "Русал", "Евросибэнерго" и En+.
Обновлено в 16:24
Происшествия

Три здания обрушились после взрыва в Гааге

В Гааге в результате взрыва произошло обрушение в трех жилых зданиях, сообщает RTL Niuews.
Обновлено в 11:12
Интернет

«Роскачество» рассказало, как избежать утечки персональных данных

По словам экспертов, существуют несколько видов вредоносного программного обеспечения, которое способно передавать хакерам вводимые на клавиатуре данные, в том числе логины и пароли от учетных записей в социальных сетях, интернет-магазинах или онлайн-банке, пишет ТАСС.
Обновлено в 17:55
Политика

Саакашвили заявил о готовности сменить власть в Грузии за 72 часа

Объявленный в Грузии в розыск бывший президент страны Михаил Саакашвили заявил, что он готов сменить власть в родном государстве за 72 часа.
Обновлено в 19:57
Происшествия

Под крышей 14-этажного жилого дома в Перми обрушились перекрытия

В Свердловском районе Перми в жилом доме обрушились перекрытия между техническим этажом и крышей.
Обновлено в 06:54
Общество

Саратовских учителей выгнали на мороз собирать снег в мешки

Обновлено в 06:12
Происшествия

В Перу 15 человек погибли на свадьбе при обрушении стены отеля

Трагедия произошла на юго-востоке Перу в регионе Апуримак - в результате обрушения стены отеля, вызванного сильными дождями погибли пятнадцать человек.
Обновлено в 09:42
Гаджеты

Смартфон Google Pixel 3 показал превосходство над iPhone X

Обновлено в 07:50
Кино

«Т-34» стал вторым по сборам фильмом в российском кино

Обновлено в 11:11
Политика

Жене Асада удалили раковую опухоль

Врачи провели успешную операцию по удалению опухоли жене сирийского президента Башара Асада, сообщила канцелярия Асада.
Обновлено в 10:08
Общество

В Париже началось первое движение «красных платков»

Обновлено в 09:27
Единоборства

Райан Бейдер нокаутировал Фёдора Емельяненко в первом раунде 26 января

26 января в Инглвуде завершился первый турнир Bellator в этом 2019 году.
Обновлено в 00:48
Происшествия

Автомобиль с людьми рухнул в 80-метровую пропасть в горах на юге Чечни

Легковой автомобиль с людьми сорвался в пропасть в горах на юге Чечни.
Обновлено в 16:03
Экономика

На Украине начали продавать гривны в рулонах

Национальный банк Украины продал на аукционе неразрезанные банкноты номиналом одна, две, пять и десять гривен.
Обновлено в 14:55
Происшествия

В Израиле россиянина задержали за запуск дрона возле аэропорта

В Израиле туриста из России арестовали по подозрению в запуске беспилотного летательного аппарата в районе международного аэропорта Тель-Авива.
Обновлено в 18:59
Общество

В Москве за неполные сутки выпала треть месячной нормы осадков

Обновлено в 00:46
Гаджеты

Подтвердились слухи о реверсивной зарядке в Samsung Galaxy 10

Ранее в Сети распространилась информация о том, что новый Samsung Galaxy 10 сможет поддерживать реверсивный тип зарядки.
Обновлено в 05:55
Музыка

Фаворитка украинского отбора на Евровидение решила выступить в России

Участница украинского отбора на Евровидение певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом MARUV, проведет два концерта в России, свидетельствуют афиши в ее Instagram.
Обновлено в 18:50
Армия и оружие

В России применили оружие с ударного беспилотника в ходе испытаний

Обновлено в 19:05
Происшествия

В Японии компаниям отправили письма с цианидом от секты «Аум Синрикё»

Обновлено в 13:21
Происшествия

СК назвал причину пожара на танкерах в Черном море

Причиной пожара на двух танкерах в черном море стало нарушение правил безопасности.
Обновлено в 16:36
Гаджеты

Apple выпустит новые iPad без сканера Face ID

Разработчики американской компании Apple выпустят планшеты iPad без сканера лица Face ID.
Обновлено в 10:56
Общество

Потребительская корзина может подорожать на 30%

Если предложения центра питания будут приняты, продуктовый минимум может подорожать на 30%, подсчитал для «Известий» президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков.
Обновлено в 18:25
Главное