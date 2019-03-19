Экономика
Росстат изменит методологию расчета доходов россиянРБК 11:35
В ноябре 2018 года Росстат утвердил обновленную методику расчета денежных доходов и расходов населения. Научно-методологический совет на заседании во вторник, 19 марта, рекомендовал ее к применению.
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с чего всё началось
Ведомство перейдет на новую методологию расчета среднедушевых денежных доходов и расходов населения, объявил его руководитель Павел Малков по итогам заседания научно-методологического совета Росстата.РБК11:35
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