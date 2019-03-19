Росстат изменит методику подсчета доходов россиянГазета.Ru вчера в 20:34

Ведомство перейдет на новую методологию расчета среднедушевых денежных доходов и расходов населения, объявил его руководитель Павел Малков по итогам заседания научно-методологического совета Росстата.

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Глава Росстата Павел Малков заявил, что служба перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, новая система позволит получать более корректные данные.

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