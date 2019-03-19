Экономика

Росстат изменит методику подсчета доходов россиянГазета.Ru вчера в 20:34

Глава Росстата Павел Малков заявил, что служба перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, новая система позволит получать более корректные данные.
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Антон Силуанов
Реальные доходы населения — важнейший показатель, который входит в состав указа, подписанного президентом. Как его считает Росстат, знает, наверное, только Росстат. Качество счета этого показателя ужасное, к нему большие претензии.
— Антон Силуанов, российский экономистКоммерсантъ вчера в 18:45

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Бедность не порок, а проблема счета

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РБКвчера в 12:46

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Интерфаксвчера в 11:36
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 03:25, Ашберн
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Сегодня же, по информации журналиста ESPN Джонатана Джонсона, выяснилось, что Алвес на самом деле договорился с парижанами о новом контракте.
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Общество

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Facebook намерен бороться с рекламной дискриминацией

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Чубайс рассказал Путину о рекордной прибыли «Роснано»

По итогам 2018 года «Роснано» удалось получить чистую прибыль в размере 5,6 миллиарда рублей.
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Политика

В США заявили, что санкции против России стали неуправляемыми

На прошлой неделе США, Канада и ЕС ввели очередные санкции против России, в качестве повода они использовали инцидент в Керченском проливе.
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Происшествия

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"Яндекс" и Hyundai Mobis - дочерняя компания концерна Hyundai Motor Group - озвучили совместные планы по разработке прототипов беспилотных машин.
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Логинов объяснил, почему решил не общаться с прессой на ЧМ в Эстерсунде

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Губернатор Мурманской области подала заявление об отставке

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