Экономика
Росстат изменит методику подсчета доходов россиянГазета.Ru вчера в 20:34
Глава Росстата Павел Малков заявил, что служба перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, новая система позволит получать более корректные данные.
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Реальные доходы населения — важнейший показатель, который входит в состав указа, подписанного президентом. Как его считает Росстат, знает, наверное, только Росстат. Качество счета этого показателя ужасное, к нему большие претензии.
— Антон Силуанов, российский экономистКоммерсантъ вчера в 18:45
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Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%
Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
ОСК передаст ВМФ в 2019 году 16 боевых кораблей
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Происшествия
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Российского сенатора Сулеймана Керимова во Франции обвинили в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.
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Политика
Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области
Обновлено вчера в 12:14
Общество
Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.
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Авто
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Mercedes-Benz опубликовал фотографии обновленного кросс-купе GLC Coupe.
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Финансы
Рубль в начале торгов растет к доллару и евро
Курс рубля в начале торгов среды уверенно растет против доллара и евро, следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:11
Гаджеты
Apple представила новые компьютеры iMac
Компания Apple обновила настольные компьютеры iMac.
Обновлено вчера в 17:49
Экономика
Forbes назвал самые надежные российские банки
Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 03:51
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия лидера страны. Об этом пишет ФБА «Экономика сегодня».
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Общество
Некоторые судьи дословно копируют тексты судебных решений
Редакция «Новая газета» проанализировала ряд судебных актов, после чего сделала вывод о копировании текста судебных решений.
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Ксения Собчак вышла в свет с новым мужчиной
Ксения Собчак уже не скрывает на публике своих отношений с Константином Богомоловым, однако пока что отказывается выходить с ним на красную дорожку.
Обновлено в 01:00
Космос
Видео взрыва метеорита над Беринговым морем разместили в сети
Метеорит взорвался над Беринговым морем в декабре. Но видео появилось в сети только сейчас. Метеорит взорвался на высоте 25,6 км от Земли.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
За распространение стрима новозеландского стрелка арестован бизнесмен
Бизнесмена из Новой Зеландии заключили прод стражу из-за распространения онлайн-трансляции теракта в городе Крайстчерч.
Обновлено в 04:24
Экономика
Счетная палата заявила, что ФСИН закупает продукты по завышенным ценам
Счетная палата заявила по итогам аудита, что Федеральная служба исполнения наказаний некорректно рассчитывает объемы бюджетных средств, направляемых на продовольственное обеспечение уголовно-исполнительной системы.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей»
Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей».
Обновлено вчера в 04:05
Происшествия
Экс-зампред правительства Хабаровского края отправлен в СИЗО
Экс-заместитель председателя правительства Хабаровского края — министр природных ресурсов Василий Шихалев и крупный хабаровский лесопромышленник Александр Пудовкин отправлены в СИЗО.
Обновлено в 02:44
Происшествия
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2
Обновлено в 02:51
Политика
Посольство в США объяснило законопроект о защите Рунета «на шайбах»
Посольство России в США в ответ на заявления игроков НХЛ Артемия Панарина и Никиты Задорова о законопроекте по защите Рунета порекомендовало хоккеистам внимательнее изучить суть инициативы и пояснило ее на примере заброшенных шайб.
Обновлено вчера в 21:44
Кино
Дэвид Линч записал онлайн-курс по созданию кино
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Двоих мужчин расстреляли на кладбище в Челябинске
Обновлено в 04:26
Наука
В Китае начали тренировать первую клонированную полицейскую собаку
Первая клонированная собака-ищейка в Китае приступила к тренировкам перед началом службы.
Обновлено в 03:07
Экономика
Медведев поручил создать в «Москве-Сити» кластер для органов власти
Премьер-министр России Дмитрий Медведев признал целесообразным создание программы по формированию в деловом центре "Москва-Сити" кластера для размещения федеральных органов исполнительной власти, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 04:35
Музыка
Умер работавший с Оззи Осборном гитарист Берни Торме
Обновлено в 02:45
Наука
В США провели испытания одноразового грузового беспилотника
В США разработчики из стартапа Logistics Gliders провели испытания одноразового грузового беспилотника. Об этом сообщает Aviation Week.
Обновлено в 04:20
Общество
Названы регионы России с наибольшим и наименьшим числом банкоматов
Лидером стал Московский регион (Москва и Московская область) — 36,5 тыс. банкоматов. На втором месте Санкт-Петербург (10,5 тыс.).
Обновлено в 00:00
Здоровье
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28 марта в 19 часов в павильоне «Заповедное посольство» столичного парка «Зарядье» состоится лекция о профилактике и лечении мужских заболеваний.
Обновлено в 04:29
Финансы
Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий
Как пояснили в ведомстве, сейчас получаемая пенсия индексируется, а только потом, с помощью социальной доплаты, доводится до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП).
Обновлено в 01:48
Хоккей
Радулов набрал 60 очков в НХЛ во втором сезоне подряд
Благодаря трем набранным очкам, Радулов набрал 60 очков за сезон и впервые преодолел отметку в 60 набранных очков второй сезон подряд.
Обновлено в 02:24