Экономика
Росстат изменил методику расчета доходов россиянBFM.ru 11:41
Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
Читать в источнике
Оценить426
с чего всё началось
В ноябре 2018 года Росстат утвердил обновленную методику расчета денежных доходов и расходов населения. Научно-методологический совет на заседании во вторник, 19 марта, рекомендовал ее к применению.РБК11:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 14:48, Ашберн
Политика
Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера
Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
Обновлено в 08:47
Политика
Назарбаев объяснил выбор своего преемника
Нурсултан Назарбаев, ушедший сегодня в отставку с поста президента Казахстана, объяснил, почему временно исполняющим обязанности главы государства назначен Касым-Жомарт Токаев.
Обновлено в 09:36
Политика
МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 14:19
Политика
Глава Мурманской области написала заявление об отставке
Обновлено в 11:31
Общество
По стенам «Беговой» вновь течет вода
Обновлено в 14:03
Экономика
Путин отметил высокую конкурентоспособность газомоторного топлива
Президент России Владимир Путин отметил высокую конкурентоспособность газомоторного топлива, несмотря на необходимость больших вложений на первоначальном этапе.
Обновлено в 13:53
Происшествия
В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку
В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.
Обновлено в 10:41
Интернет
«Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple в ФАС
«Лаборатория Касперского» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России жалобу на корпорацию Apple.
Обновлено в 11:17
Политика
Зеленский стал безусловным лидером президентской гонки на Украине
Второе место в рейтинге принадлежит действующему президенту страны Петру Порошенко (14,22%), а третье место украинцы отдали лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко (12,9%), пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Москва потеряла позиции в списке самых дорогих городов мира
Сингапур, Париж и Гонконг признаны самыми дорогими городами в мире для проживания.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Житель Саратова изнасиловал женщину-таксиста и угнал автомобиль
Житель Саратова был приговорен к семи годам колонии строгого режима за изнасилование женщины-таксиста, а также за угон ее автомобиля и грабеж.
Обновлено в 12:05
Футбол
Мяч, которым Глушаков забил 1500-й гол «Спартака» в РПЛ, передан в клубный музей
В музей «Спартака» передан мяч, которым был забит 1500-й гол красно-белых в чемпионате России. Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие
В США под воду уходит стратегическая авиабаза
В штате Небраска, который переживает сильнейшее за последние годы наводнение под воду уходит стратегическая авиабаза «Оффат», где дислоцированы так называемые «самолеты судного дня».
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Отец Юлии Началовой опроверг слухи вокруг смерти дочери
Мужчина опроверг слухи о том, что артистке перед смертью ампутировали ногу, и отмел все обвинения в адрес врачей.
Обновлено в 07:26
Общество
Росстат подсчитал объедающихся по ночам россиян
Каждый пятый россиянин (22,6%) часто или очень часто ест на ночь, и не просто перекусывает, а принимает обильную пищу не более чем за час до сна, говорится в материалах Росстата, с которыми ознакомился РБК.
Обновлено в 10:54
Футбол
«Локомотив-Кубань» уволил главного тренера
«Локомотив-Кубань» официально объявил об отставке главного тренера команды Владе Йовановича.
Обновлено в 14:03
Экономика
Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС
Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено в 13:28
Общество
Росреестр оценил участок Шувалова в Сколково как iPhone
Журналисты проекта Baza выяснили, что подмосковный участок в 7,6 гектара рядом с МКАД, принадлежащий Игорю Шувалову, Росреестр оценил в 107,5 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 10:30
Армия и оружие
Путин назвал Су-57 лучшим истребителем в мире
Российский истребитель пятого поколения Су-57 – лучший в мире по своим характеристикам и вооружению, заявил Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса "Лидеры России".
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес
Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной
Стоит отметить, что в Азии артист пребывает уже не первый месяц. Выяснилось также, что компанию Губину составила его возлюбленная.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
Первую лодку-носитель «Посейдонов» спустят на воду весной
"Действительно, первая лодка будет спущена на воду весной этого года", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос, когда будет спущен на воду первый носитель "Посейдона".
Обновлено в 05:17
Политика
Шойгу приехал в Сирию и передал Асаду послание от Путина
Российский министр обороны Сергей Шойгу во вторник, 19 марта, по поручению президента России Владимира Путина с официальным визитом посетил Сирию.
Обновлено в 13:12
Авто
«Яндекс» совместно с Hyundai Mobis разработают беспилотные автомобили
«Яндекс» подписал соглашение о создании программно- аппаратного комплекса для беспилотников 4 и 5 уровня автономности с производителем автомобильных компонентов Hyundai Mobis.
Обновлено в 10:22
Политика
Польша не позвала РФ на мероприятия в память о 80-летии начала ВМВ
Обновлено вчера в 07:38
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева передано для утверждения в прокуратуру
Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано следователями в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Обновлено в 12:21
Здоровье
Томские кардиохирурги впервые в мире имплантировали кондуит с системой easychange
В кардиохирургическом отделении № 1 НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра впервые в мире имплантированы клапаносодержащие кондуиты с биологическим протезом.
Обновлено в 07:50
Футбол
Гиггз ответил Златану: «Естественно, он знает об „МЮ“ больше нас»
Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз отреагировал на высказывания Златана Ибрагимовича о бывших игроках клуба.
Обновлено в 13:33
Экономика
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсы
Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиарейсы, включая рейсы через Москву.
Обновлено в 10:37
Авто
Названы самые популярные машины с пробегом в городах-миллиониках РФ
Ростовчане предпочитают на рынке подержанных машин покупать Hyundai Accent, а в Уфе и Краснодаре самыми популярными автомобилями стали модели Daewoo Nexia и Opel Astra.
Обновлено в 04:17