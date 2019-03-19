Росстат изменил методику расчета доходов россиянBFM.ru 11:41

В ноябре 2018 года Росстат утвердил обновленную методику расчета денежных доходов и расходов населения. Научно-методологический совет на заседании во вторник, 19 марта, рекомендовал ее к применению.

с чего всё началось

Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.

Политика Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.

Политика Назарбаев объяснил выбор своего преемника Нурсултан Назарбаев, ушедший сегодня в отставку с поста президента Казахстана, объяснил, почему временно исполняющим обязанности главы государства назначен Касым-Жомарт Токаев.

Политика МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.

Экономика Путин отметил высокую конкурентоспособность газомоторного топлива Президент России Владимир Путин отметил высокую конкурентоспособность газомоторного топлива, несмотря на необходимость больших вложений на первоначальном этапе.

Происшествия В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.

Интернет «Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple в ФАС «Лаборатория Касперского» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России жалобу на корпорацию Apple.

Политика Зеленский стал безусловным лидером президентской гонки на Украине Второе место в рейтинге принадлежит действующему президенту страны Петру Порошенко (14,22%), а третье место украинцы отдали лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко (12,9%), пишет ТАСС.

Общество Москва потеряла позиции в списке самых дорогих городов мира Сингапур, Париж и Гонконг признаны самыми дорогими городами в мире для проживания.

Происшествия Житель Саратова изнасиловал женщину-таксиста и угнал автомобиль Житель Саратова был приговорен к семи годам колонии строгого режима за изнасилование женщины-таксиста, а также за угон ее автомобиля и грабеж.

Армия и оружие В США под воду уходит стратегическая авиабаза В штате Небраска, который переживает сильнейшее за последние годы наводнение под воду уходит стратегическая авиабаза «Оффат», где дислоцированы так называемые «самолеты судного дня».

Шоу-бизнес Отец Юлии Началовой опроверг слухи вокруг смерти дочери Мужчина опроверг слухи о том, что артистке перед смертью ампутировали ногу, и отмел все обвинения в адрес врачей.

Общество Росстат подсчитал объедающихся по ночам россиян Каждый пятый россиянин (22,6%) часто или очень часто ест на ночь, и не просто перекусывает, а принимает обильную пищу не более чем за час до сна, говорится в материалах Росстата, с которыми ознакомился РБК.

Футбол «Локомотив-Кубань» уволил главного тренера «Локомотив-Кубань» официально объявил об отставке главного тренера команды Владе Йовановича.

Экономика Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.

Общество Росреестр оценил участок Шувалова в Сколково как iPhone Журналисты проекта Baza выяснили, что подмосковный участок в 7,6 гектара рядом с МКАД, принадлежащий Игорю Шувалову, Росреестр оценил в 107,5 тыс. рублей.

Армия и оружие Путин назвал Су-57 лучшим истребителем в мире Российский истребитель пятого поколения Су-57 – лучший в мире по своим характеристикам и вооружению, заявил Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса "Лидеры России".

Шоу-бизнес Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной Стоит отметить, что в Азии артист пребывает уже не первый месяц. Выяснилось также, что компанию Губину составила его возлюбленная.

Армия и оружие Первую лодку-носитель «Посейдонов» спустят на воду весной "Действительно, первая лодка будет спущена на воду весной этого года", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос, когда будет спущен на воду первый носитель "Посейдона".

Политика Шойгу приехал в Сирию и передал Асаду послание от Путина Российский министр обороны Сергей Шойгу во вторник, 19 марта, по поручению президента России Владимира Путина с официальным визитом посетил Сирию.

Авто «Яндекс» совместно с Hyundai Mobis разработают беспилотные автомобили «Яндекс» подписал соглашение о создании программно- аппаратного комплекса для беспилотников 4 и 5 уровня автономности с производителем автомобильных компонентов Hyundai Mobis.

Происшествия Дело Кокорина и Мамаева передано для утверждения в прокуратуру Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано следователями в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Здоровье Томские кардиохирурги впервые в мире имплантировали кондуит с системой easychange В кардиохирургическом отделении № 1 НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра впервые в мире имплантированы клапаносодержащие кондуиты с биологическим протезом.

Экономика Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсы Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиарейсы, включая рейсы через Москву.