Росстат изменил методику расчета доходов россиянBFM.ru 11:41

В ноябре 2018 года Росстат утвердил обновленную методику расчета денежных доходов и расходов населения. Научно-методологический совет на заседании во вторник, 19 марта, рекомендовал ее к применению.

с чего всё началось

Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.

Здоровье Институт мозга имени Бехтеревой наказали за сорванные сроки по МРТ Если у пациента зафиксировано подозрение на злокачественную опухоль, то за 14 дней.

Наука Учёные выяснили, почему молодежь отказывается от презервативов Учёные провели исследования и установили, почему некоторые молодые люди отказываются от использования презервативов.

Экономика Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).

Шоу-бизнес Дочка Юлии Началовой может унаследовать многомиллионные долги матери Денежная задолженность в 20 миллионов рублей, которая осталась у Юлии Началовой перед хоккеистом Александром Фроловым, может быть унаследована 12-летней дочерью певицы.

Общество Стены на станции «Беговая» в Петербурге замироточили Больше всего расстраивает пассажиров то, что станция метро «Беговая» была открыта только год назад, а за это время она уже пережила ни один потоп и внешние изменения.

Экономика ФАС не удалось доказать сговор Минздрава и «Р-фарма» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила дело в отношении Минздрава и «Р-фарма» из-за отсутствия нарушений.

Политика Росгвардия: В Дагестане ликвидированы все активные боевики В Дагестане больше не осталось активных боевиков, однако сохраняется обширная пособническая база.

Армия и оружие Как Boeing планирует повышать безопасность самолётов серии 737 MAX Генеральный директор Boeing Деннис Меленберг заявил, что компания выпустит обновлённое программное обеспечение и проведёт переподготовку пилотов самолётов серии 737 MAX.

Общество Брижит Бардо назвала население Реюньона «дегенератами» В своем послании Бардо называет Реюньон "дьявольским островом", а его население "дегенератами" и людьми, у которых "сохранились их гены дикости".

Футбол Описано празднование дня рождения Кокорина в СИЗО Андрей Ромашов, адвокат находящегося в СИЗО футболиста Александра Кокорина, рассказал, как его клиент отметил 28-летие.

Шоу-бизнес Вышедшая из декрета Елизавета Боярская устала от работы Набравшаяся сил во время декретного отпуска Лиза Боярская не смогла долго работать в высоком темпе без последствий – накануне актриса призналась, что очень устала.

Происшествия В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева вновь беременна и ждет третьего ребенка Лера Кудрявцева вновь беременна и ждет третьего ребенка Сенсационные новости от окружения телеведущей.

Здоровье Московские врачи впервые в мире провели уникальную операцию Специалисты Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Валерия Шумакова впервые в мире выполнили одновременное изъятие части печени и почки путем лапароскопии у живого родственного донора.

Политика Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.

Происшествия Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.

Происшествия Из галереи в центре Москвы украли пять картин Неизвестные похитили из художественной галереи в Москве по адресу: ул. Пречистенка, 30/2, фотоаппарат и пять картин советских художников Бориса Смирнова-Русецкого и Михаила Соколова, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве.

Транспорт В РЖД рассказали, как купить билеты в новые плацкартные вагоны Как сообщает Лайф, генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Пётр Иванов рассказал, как купить билет в новый плацкартный вагон.

Экономика Группа «Черкизово» возвращается на биржу Один из крупнейших в России производителей мяса – группа «Черкизово» объявила о намерении разместить акции на Московской бирже.

Спорт Чемпионат мира по фигурному катанию начинается в японской Сайтаме Японская Сайтама на пять дней станет центром фигурного катания, город принимает чемпионат мира, сообщает "Советский спорт".

Политика Президент Чехии считает Турцию союзником «Исламского государства» Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению Земана, проводит политику по исламизации своей страны.

Политика Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.

Общество В Японии запретят физическое наказание детей Кабинет министров Японии во вторник одобрил поправки к закону о жестоком обращении с детьми, которые, в частности, вводят запрет на физическое наказание несовершеннолетних, сообщает Japan Times.

Футбол Толиссо, не игравший с сентября, приступил к тренировкам Полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо восстановился после травмы колена и вернулся к тренировкам с командой.

Здоровье В Росздравнадзоре отреагировали на дефицит лекарств от аритмии Ранее в издании РБК сообщали, что в аптеках возник дефицит кардиологического препарата «Амиодарон» и «Кордарон» в таблетках, который входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Армия и оружие Первую лодку-носитель «Посейдонов» спустят на воду весной "Действительно, первая лодка будет спущена на воду весной этого года", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос, когда будет спущен на воду первый носитель "Посейдона".

Шоу-бизнес Отец Юлии Началовой после смерти дочери предостерёг россиян Отец певицы Юлии Началовой, продюсер Виктор Началов, рассказал "Комсомольской правде" о причинах смерти дочери, а также предостерёг россиян от занятий самолечением.