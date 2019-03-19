Экономика

Росстат изменил методику расчета доходов россиянBFM.ru 11:41

Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
Читать в источнике
с чего всё началось

Росстат изменит методологию расчета доходов россиян

В ноябре 2018 года Росстат утвердил обновленную методику расчета денежных доходов и расходов населения. Научно-методологический совет на заседании во вторник, 19 марта, рекомендовал ее к применению.
РБК11:35

Подробнее о событии

Росстат посчитает доходы и сбережения граждан по-новому

Российская газета16:10

Росстат не будет публиковать ежемесячные данные о доходах россиян

Коммерсантъ12:47

Росстат перейдет на новую методику расчета денежных доходов населения

Интерфакс11:36

Росстат перешел на новую методику расчетов доходов населения

ТАСС11:52

Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения

РБК12:46

Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения

РИА Новости12:03

Росстат объявил о приостановке публикаций ежемесячных доходов россиян

Взгляд.ру11:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 17:54, Ашберн
Космос

NASA предупредило, что к Земле приближается крупный астероид

Обновлено 17 марта в 23:15
Здоровье

Институт мозга имени Бехтеревой наказали за сорванные сроки по МРТ

Если у пациента зафиксировано подозрение на злокачественную опухоль, то за 14 дней.
Обновлено в 05:09
Наука

Учёные выяснили, почему молодежь отказывается от презервативов

Учёные провели исследования и установили, почему некоторые молодые люди отказываются от использования презервативов.
Обновлено в 05:16
Экономика

Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей

В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес

Дочка Юлии Началовой может унаследовать многомиллионные долги матери

Денежная задолженность в 20 миллионов рублей, которая осталась у Юлии Началовой перед хоккеистом Александром Фроловым, может быть унаследована 12-летней дочерью певицы.
Обновлено в 05:14
Общество

Стены на станции «Беговая» в Петербурге замироточили

Больше всего расстраивает пассажиров то, что станция метро «Беговая» была открыта только год назад, а за это время она уже пережила ни один потоп и внешние изменения.
Обновлено в 14:24
Экономика

ФАС не удалось доказать сговор Минздрава и «Р-фарма»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила дело в отношении Минздрава и «Р-фарма» из-за отсутствия нарушений.
Обновлено в 12:07
Политика

Росгвардия: В Дагестане ликвидированы все активные боевики

В Дагестане больше не осталось активных боевиков, однако сохраняется обширная пособническая база.
Обновлено в 16:58
Армия и оружие

Как Boeing планирует повышать безопасность самолётов серии 737 MAX

Генеральный директор Boeing Деннис Меленберг заявил, что компания выпустит обновлённое программное обеспечение и проведёт переподготовку пилотов самолётов серии 737 MAX.
Обновлено в 12:52
Общество

Брижит Бардо назвала население Реюньона «дегенератами»

В своем послании Бардо называет Реюньон "дьявольским островом", а его население "дегенератами" и людьми, у которых "сохранились их гены дикости".
Обновлено в 15:21
Футбол

Описано празднование дня рождения Кокорина в СИЗО

Андрей Ромашов, адвокат находящегося в СИЗО футболиста Александра Кокорина, рассказал, как его клиент отметил 28-летие.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес

Вышедшая из декрета Елизавета Боярская устала от работы

Набравшаяся сил во время декретного отпуска Лиза Боярская не смогла долго работать в высоком темпе без последствий – накануне актриса призналась, что очень устала.
Обновлено в 10:34
Происшествия

В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку

В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева вновь беременна и ждет третьего ребенка

Лера Кудрявцева вновь беременна и ждет третьего ребенка Сенсационные новости от окружения телеведущей.
Обновлено в 04:18
Здоровье

Московские врачи впервые в мире провели уникальную операцию

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Валерия Шумакова впервые в мире выполнили одновременное изъятие части печени и почки путем лапароскопии у живого родственного донора.
Обновлено в 15:20
Происшествия

В аэропорту Тегерана горит самолет с пассажирами

Обновлено в 14:39
Политика

Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией

Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.
Обновлено в 16:52
Происшествия

Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно

Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Из галереи в центре Москвы украли пять картин

Неизвестные похитили из художественной галереи в Москве по адресу: ул. Пречистенка, 30/2, фотоаппарат и пять картин советских художников Бориса Смирнова-Русецкого и Михаила Соколова, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 03:32
Транспорт

В РЖД рассказали, как купить билеты в новые плацкартные вагоны

Как сообщает Лайф, генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Пётр Иванов рассказал, как купить билет в новый плацкартный вагон.
Обновлено в 09:04
Экономика

Группа «Черкизово» возвращается на биржу

Один из крупнейших в России производителей мяса – группа «Черкизово» объявила о намерении разместить акции на Московской бирже.
Обновлено в 03:09
Спорт

Чемпионат мира по фигурному катанию начинается в японской Сайтаме

Японская Сайтама на пять дней станет центром фигурного катания, город принимает чемпионат мира, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:43
Политика

Президент Чехии считает Турцию союзником «Исламского государства»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению Земана, проводит политику по исламизации своей страны.
Обновлено в 16:23
Политика

Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера

Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
Обновлено в 08:47
Общество

В Японии запретят физическое наказание детей

Кабинет министров Японии во вторник одобрил поправки к закону о жестоком обращении с детьми, которые, в частности, вводят запрет на физическое наказание несовершеннолетних, сообщает Japan Times.
Обновлено в 02:35
Футбол

Толиссо, не игравший с сентября, приступил к тренировкам

Полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо восстановился после травмы колена и вернулся к тренировкам с командой.
Обновлено в 14:31
Здоровье

В Росздравнадзоре отреагировали на дефицит лекарств от аритмии

Ранее в издании РБК сообщали, что в аптеках возник дефицит кардиологического препарата «Амиодарон» и «Кордарон» в таблетках, который входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие

Первую лодку-носитель «Посейдонов» спустят на воду весной

"Действительно, первая лодка будет спущена на воду весной этого года", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос, когда будет спущен на воду первый носитель "Посейдона".
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

Отец Юлии Началовой после смерти дочери предостерёг россиян

Отец певицы Юлии Началовой, продюсер Виктор Началов, рассказал "Комсомольской правде" о причинах смерти дочери, а также предостерёг россиян от занятий самолечением.
Обновлено в 09:23
Политика

В Германии потребовали изгнать из страны посла США

В Берлине вице-председатель парламента Германии Вольфганг Кубикки заявил, что министр иностранных дел Хайко Маас «должен немедленно объявить посла США Ричарда Гренелла персоной нон грата».
Обновлено в 11:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное