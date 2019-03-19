Экономика
Росстат изменил методику расчета доходов россиянBFM.ru 11:41
Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
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с чего всё началось
В ноябре 2018 года Росстат утвердил обновленную методику расчета денежных доходов и расходов населения. Научно-методологический совет на заседании во вторник, 19 марта, рекомендовал ее к применению.РБК11:35
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Компания Apple представила новое поколение настольного компьютера iMac.
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Морозы до минус 30 градусов ожидаются в России в апреле
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