Росстат изменил методику расчета доходов россиянBFM.ru 11:41

В ноябре 2018 года Росстат утвердил обновленную методику расчета денежных доходов и расходов населения. Научно-методологический совет на заседании во вторник, 19 марта, рекомендовал ее к применению.

с чего всё началось

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