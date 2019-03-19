Экономика

Росстат изменил методику расчета доходов россиянBFM.ru 11:41

Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
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с чего всё началось

Росстат изменит методологию расчета доходов россиян

В ноябре 2018 года Росстат утвердил обновленную методику расчета денежных доходов и расходов населения. Научно-методологический совет на заседании во вторник, 19 марта, рекомендовал ее к применению.
РБК11:35

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Росстат не будет публиковать ежемесячные данные о доходах россиян

Коммерсантъ12:47

Росстат решил не публиковать ежемесячно данные о доходах граждан

Говорит Москва11:45

Росстат перешел на новую методику расчетов доходов населения

ТАСС11:52

Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения

РБК12:46

Росстат перейдет на новую методику расчета денежных доходов населения

Интерфакс11:36

Росстат объявил о приостановке публикаций ежемесячных доходов россиян

Взгляд.ру11:47

Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения

РИА Новости12:03
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Здоровье

Двухтысячную операцию при помощи «гамма ножа» провели в Склифе

Двухтысячная операция с использованием установки «гамма нож» прошла в центре радиохирургии Института имени Склифосовского Департамента здравоохранения Москвы.
Обновлено в 13:50
Политика

Раскрыто содержание разговора Путина и Назарбаева

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным до своей отставки.
Обновлено в 14:31
Происшествия

В аэропорту Тегерана загорелся самолет с пассажирами

Обновлено в 14:33
Происшествия

Мужчина, тело которого обнаружили в центре Москвы, покончил с собой

Обновлено в 06:20
Экономика

Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено в 13:28
Политика

Националисты устроили беспорядки перед приездом Порошенко в Ивано-Франковск

Обновлено в 15:44
Культура

Картина Репина из Пскова отправилась на крупную выставку в Третьяковку

Обновлено в 07:18
Армия и оружие

Путин назвал Су-57 лучшим в мире военным самолетом

Российский президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России" заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Под Воронежем изнасиловали и убили 17-летнюю девушку

Обновлено в 11:40
Финансы

Нацбанк Казахстана назвал ситуацию на валютном рынке стабильной

Ситуация на валютном рынке Казахстана после объявления об отставке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева стабильная, сообщил Национальный банк республики.
Обновлено в 15:33
Шоу-бизнес

Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы

12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.
Обновлено вчера в 13:45
Политика

Шойгу передал Асаду послание от Путина

Министр обороны Сергей Шойгу провел в Дамаске переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом и передал ему послание от главы российского государства Владимира Путина, приводит ТАСС сообщение Минобороны РФ.
Обновлено в 15:46
Хоккей

«Локомотив» проиграл СКА в Ярославле, счёт в серии стал 1-3

Ярославский «Локомотив» потерпел поражение от петербургского СКА на домашней арене в четвёртом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина, встреча завершилась со счётом 1:3. Общий счёт в серии стал 3-1 в пользу подопечных Ильи Воробьёва, следующая игра противостояния пройдёт в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 14:25
Здоровье

154 водоема обработают от комаров и мошек в Волгоградской области

154 водоема будет обработано от комаров и мошек в Волгоградской области в этом году.
Обновлено в 12:12
Политика

Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области

Обновлено в 12:14
Политика

Дональд Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару допустил, что эта латиноамериканская страна может вступить в НАТО или ей могут предоставить специальный аналогичный статус.
Обновлено в 14:28
Кино

Скончался режиссер Марлен Хуциев

Обновлено в 01:29
Армия и оружие

В США под воду уходит стратегическая авиабаза

В штате Небраска, который переживает сильнейшее за последние годы наводнение под воду уходит стратегическая авиабаза «Оффат», где дислоцированы так называемые «самолеты судного дня».
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес

Началова опасалась за свою жизнь, рассказал ее коллега

Обновлено вчера в 21:34
Политика

Депутаты Рады потребовали разобраться с «захватом власти» в Одессе

Депутаты Верховной Рады, члены временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию нападений на активистку и чиновницу горсовета Херсона Екатерину Гандзюк и других активистов, потребовали от силовых ведомств расследовать деятельность «организованной преступной группировки», захватившей власть в Одессе.
Обновлено в 16:01
Футбол

«Манчестер Юнайтед» хочет купить Гризманна летом

Как сообщает AS, вариант с покупкой Гризманна в летнее трансферное окно рассматривает "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 09:16
Технологии

Во Франции испытали летающий четырехколесный мотоцикл

Во Франции испытали летающий четрехколесный мотоцикл LMV 496.
Обновлено вчера в 19:01
Спорт

Столичный фермер выиграл в Красноярске чемпионат по пощёчинам

168-килограммовый столичный фермер Василий Камоцкий выиграл первый в истории страны чемпионат по пощёчинам среди любителей (в прошлом году в Москве соревновались спортсмены-профессионалы), а затем съел килограмм пельменей уже в другом конкурсе.
Обновлено в 09:55
Экономика

Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России

Массовые сокращения ждут чиновников. В 2020 году будут сокращены 5% госслужащих, в 2021 году - еще 10%, пообещал Минфин.
Обновлено в 09:46
Гаджеты

Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм

Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.
Обновлено в 06:00
Авто

Сергей Когогин лично протестировал новый тягач «КАМАЗ-54901»

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин лично протестировал новинку компании — премиальный тягач «КАМАЗ-54901».
Обновлено в 06:38
Экономика

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсы

Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиарейсы, включая рейсы через Москву.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие

Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок

Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.
Обновлено вчера в 05:53
Общество

Суд отказал в иске возмущенному рекламой Reebok москвичу

Кунцевский суд Москвы отклонил иск жителя столицы Олега Воронина к ООО «Адидас» о возмещении морального вреда из-за рекламы бренда Reebok, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Обновлено в 08:24
Здоровье

В Коми на карантин по гриппу продолжают закрывать школы и детсады

На прошедшей неделе, по данным вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Коми, среди населения циркулировали, в основном, респираторные вирусы, также определяются вирусы гриппа А (H3N2), A(H1N1)pdm09, В. Штамм вируса гриппа А(H3N2) входил в состав всех вакцин, которыми прививали население в прошлом году, что позволило избежать серьезных осложнений.
Обновлено в 04:13
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