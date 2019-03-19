Экономика

Росстат переходит на новую методику расчётов доходов россиянRT на русском 12:55

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) приняла решение о внедрении новой методики расчётов доходов населения и приостановила публикацию ежемесячных отчётов.
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с чего всё началось

Росстат изменит методологию расчета доходов россиян

В ноябре 2018 года Росстат утвердил обновленную методику расчета денежных доходов и расходов населения. Научно-методологический совет на заседании во вторник, 19 марта, рекомендовал ее к применению.
РБК11:35

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Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения

РБК12:46

Росстат посчитает доходы и сбережения граждан по-новому

Российская газета16:10

Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения

РИА Новости12:03

Росстат перешел на новую методику расчетов доходов населения

ТАСС11:52

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Коммерсантъ18:45

Росстат перейдет на новую методику расчета денежных доходов населения

Интерфакс11:36

Росстат объявил о приостановке публикаций ежемесячных доходов россиян

Взгляд.ру11:47
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