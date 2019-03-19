Экономика
Росстат переходит на новую методику расчётов доходов россиянRT на русском 12:55
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) приняла решение о внедрении новой методики расчётов доходов населения и приостановила публикацию ежемесячных отчётов.
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с чего всё началось
В ноябре 2018 года Росстат утвердил обновленную методику расчета денежных доходов и расходов населения. Научно-методологический совет на заседании во вторник, 19 марта, рекомендовал ее к применению.РБК11:35
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