Экономика

Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населенияРБК 12:46

Росстат рассмотрит переход на квартальный график публикации данных о доходах россиян, объявил руководитель ведомства Павел Малков по итогам заседания научно-методологического совета Росстата, передает корреспондент РБК. Ежемесячную публикацию данных «предлагается приостановить».
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