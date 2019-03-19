Экономика
Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населенияРБК 12:46
Росстат рассмотрит переход на квартальный график публикации данных о доходах россиян, объявил руководитель ведомства Павел Малков по итогам заседания научно-методологического совета Росстата, передает корреспондент РБК. Ежемесячную публикацию данных «предлагается приостановить».
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