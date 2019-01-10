Экономика
Стала известна инфляция за 2018 год
Стала известна инфляция за 2018 год9111.ru10 января в 12:53
Росстат подвел итоги по росту цен в 2018 году. Специалисты статистики пришли к выводу, что инфляция в России ускорилась, но практически не вышла за пределы плановых значений. По итогам года она составила 4,3%, тогда как в 2017 году была всего 2,5%. Такие данные приведены в отчете Росстата.
9111.ru10 января в 12:53
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Росстат повысил цель по инфляции до 4,3%, так как в декабре инфляция ускорилась до 0,8%
ПРАЙМ10 января в 10:42
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 10:11, Ашберн
Финансы
Минстрой может отреагировать на рост ставок по ипотеке субсидиями
Минстрой России будет рассматривать варианты программ субсидирования в случае устойчивой тенденции роста ипотечных ставок, сообщил РИА Недвижимость замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.
Обновлено вчера в 07:55
Экономика
«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%
Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Обновлено в 06:37
Экономика
Продажи компании АЛРОСА выросли в 2018 году на 6%
В самой компании считают, что рост продаж в 6% в 2018 году связан с высоким спросом на алмазы и положительной динамикой цен в первом полугодии 2018 года.
Обновлено в 01:50
Экономика
Правительство расширило границы ТОР в Чукотском автономном округе
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении границ территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Беринговский» в Чукотском автономном округе и её переименовании в ТОР «Чукотка».
Обновлено в 01:57
Экономика
МКБ решил обанкротить детскую торговую сеть «Бегемот»
По словам источника РБК, основным владельцем всех компаний, управляющих торговой сетью, является сам МКБ.
Обновлено в 02:09
Экономика
Трамп заработал $35 млн на продаже недвижимости в 2018 году
Президент США Дональд Трамп за прошедший год заработал около $35 млн на продаже части имеющейся у него недвижимости.
Обновлено вчера в 14:04
Энергетика
«Оппозиционная платформа» предложила Раде снизить тарифы на газ
Кандидат на пост президента Украины, лидер "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрий Бойко заявил, что его команда внесла в Раду законопроект о снижении тарифов в стране, говорится на официальном сайте партии.
Обновлено в 05:00
Экономика
МВФ обвинили в выводе денег с Украины
Международный валютный фонд (МВФ) предоставляет Киеву кредиты, чтобы иностранные компании выводили свои деньги с Украины.
Обновлено в 03:36
Экономика
ЦБ рекомендовал не начислять проценты после решения суда по взысканию
ЦБ отмечает, что для фиксации задолженности кредиторы могут расторгнуть договор с условием прекращения начисления процентов и неустойки с момента расторжения, а также включать в содержание договоров условия о прекращении начисления процентов и неустоек, в том числе условия о реструктуризации долга, при наступлении определенных обстоятельств.
Обновлено в 03:45
Экономика
Татарстанский «Связьинвестнефтехим» стал совладельцем КамАЗа
Принадлежащее правительству Татарстана АО «Связьинвестнефтехим» стало владельцем 2,8% акций ПАО «КамАЗ», следует из материалов «Связьинвестнефтехима».
Обновлено вчера в 12:38
Энергетика
Экономить и тратить. Эксперт оценил нововведения для автомобилистов
Алексей Забелкин, ГК "АвтоСпецЦентр": - С нового года вступили в силу изменения в налоговом законодательстве, которые влияют на автомобильный рынок и, безусловно, отразятся на автомобилистах.
Обновлено в 05:01
Экономика
Россия спасла от санкций более 100 миллиардов долларов
Из отчета следует, что шесть месяцев назад (именно с такой задержкой публикуются детальные данные о "валютных закромах родины") 100 миллиардов долларов валютных запасов Российской Федерации были не просто выведены из американских облигаций, а вложены в другие валюты — в основном в евро и юань.
Обновлено в 00:30
Политика
Росатом полностью выполнил гособоронзаказ в 2018 году
Росатом выполнил гособоронзаказ на 100% в 2018 году и установил новый рекорд по выработке электроэнергии, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия-24" в пятницу.
Обновлено вчера в 13:39
Энергетика
Россия приступила к снижению добычи нефти в рамках ОПЕК+
Россия приступила к снижению добычи нефти в рамках достигнутого соглашения ОПЕК+, сообщил министр энергетики Александр Новак.
Обновлено вчера в 14:19
Экономика
С начала года в России резко подорожала мука
"Рост оказался серьезным: за период с 27 декабря 2018 года по 11 января этого года цена, к примеру, на муку высшего сорта повысилась сразу на 500 рублей и достигла 19 500 рублей за тонну с НДС", - сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько.
Обновлено вчера в 08:28