Росстат: инфляция в РФ третью неделю подряд растёт на 0,1%News.ru вчера в 09:00

Рост потребительских цен за неделю с 23 по 29 апреля составил 0,1%. Такие данные следуют из материалов Росстата. По данным ведомства, с начала месяца индекс потребительских цен прибавил 0,3%, а с начала года вырос на 2,1%. При этом в 2018 году цены в январе–апреле выросли на 1,2%.

Росстат: инфляция в РФ третью неделю подряд растёт на 0,1%

Здоровье Главврача челябинской больницы накажут после жалоб работников на потери в зарплате Ранее жалобы врачей на маленькие зарплаты подтвердила проверка областного профсоюза работников здравоохранения.

Экономика ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко В 2015 году журнал РБК сообщал, что именно компания Бойко, чей капитал Forbes оценивал в $1,35 млрд, стояла за терминалами, которые выдавали кредиты на сумму до 15 тыс. руб. прямо на улице.

Общество Леди Гага разделась на светском балу в Нью-Йорке Американская певица и актриса Леди Гага разделась до нижнего белья во время ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке, пишет Daily Mail.

Происшествия Названа приоритетная версия катастрофы с SSJ-100 Ошибка пилотов - приоритетная версия катастрофы самолета SSJ-100, в которой погиб 41 человек, утверждают близкие к расследованию источники "Коммерсанта".

Шоу-бизнес У принца Гарри и Меган Маркл родился сын Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила в понедельник мальчика. Об этом сообщил ее супруг принц Гарри в эфире телеканала Sky News.

Политика Военнослужащая упала в обморок во время выступления Порошенко В августе 2018 года во время речи Порошенко на военном параде ко Дню независимости страны одному из солдат почетного караула стало плохо, и он упал в обморок.

Армия и оружие В центре Луганска заметили «Грады» Днем ранее семь систем «Град» были замечены на полигоне Миусинск в 62 километрах к юго-западу от Луганска.

Политика Монумент в честь обвиняемого в причастности к Холокосту открыли в США Монумент в честь обвиняемого в причастности к Холокосту открыли в пригороде Чикаго в присутствии литовского министра иностранных дел Линаса Линкявичюса.

Политика В Раде зарегистрировано постановление об инаугурации Зеленского 19 мая Постановление о проведении 19 мая торжественного заседания Верховной рады, посвященного принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, зарегистрировано в парламенте и передано на рассмотрение руководства.

Происшествия В Кузбассе замначальника полиции заподозрили в получении взятки Замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Кемеровской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Экономика Comepay выходит из бизнеса платежных терминалов По словам представителя Comepay, компания планирует реорганизовать бизнес и ведет переговоры о совместном развитии своих платежных терминалов с группой Qiwi.

Происшествия Число госпитализированных после ЧП в Шереметьево возросло до 10 Врачи госпитализировали еще одну пострадавшую в катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.

Происшествия В Подмосковье киллер расстрелял мужчину Киллер в маске, одетый в камуфляжную форму, из пистолета Макарова семь раз выстрелил в мужчину, который вышел из подъезда.

Хоккей Сергей Бобровский: «Вратарь „Бостона“ обыграл меня» Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский признал, что оказался слабее голкипера «Бостона» Туукки Раска в четвертьфинальной серии Кубка Стэнли.

Авто Назван лидер продаж среди подержанных авто в Санкт-Петербурге Напомним, в первом квартале 2019 года петербургский рынок подержанных легковых автомобилей показал падение на 5,4%, до 38,5 тыс. единиц.

Кино HBO представил четвертый эпизод восьмого сезона «Игры престолов» Состоялась премьера четвертой серии заключительного восьмого сезона «Игры престолов» «Последние из Старков», передает телеканал RT.

Экономика ТГК-1 планирует выплатить дивиденды за 2018 год в размере 0,06 копейки Совет директоров ТГК-1 рекомендовал общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам 2018 года в размере 0,000644605 рубля на одну обыкновенную акцию.

Общество Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Политика Минприроды России подготовит запрет на одноразовую пластиковую посуду В России готовится запрет на продажу одноразовой пластиковой посуды.

Происшествия В центре Вишневского рассказали о состоянии пострадавших в Шереметьеве Один пациент, доставленный в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского после катастрофы в аэропорту Шереметьево, находится в тяжёлом состоянии, ещё трое — в состоянии средней тяжести.

Армия и оружие В России создадут первый атомный авианосец Работы по созданию первого российского атомного авианосца начнутся в 2023 году.

Политика В ДНР начали прием документов на получение российского паспорта Все территориальные отделения миграционной службы самопровозглашенной Донецкой народной республики со вторника начали прием документов на получение российского паспорта по упрощенной системе, сообщили РИА Новости в МВД ДНР.

Политика Большинство россиян сочли аресты чиновников борьбой за сферы влияния Более 50% опрошенных рассматривают такие аресты как следствие борьбы за передел сфер влияния либо отвлечение внимания от реальных проблем в экономике.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских решили пожениться Украинские звезды Настя Каменских и Алексей Потапенко, известный как Потап, наконец решили пожениться.