Экономика
Росстат: инфляция в РФ третью неделю подряд растёт на 0,1%News.ru вчера в 09:00
Рост потребительских цен за неделю с 23 по 29 апреля составил 0,1%. Такие данные следуют из материалов Росстата. По данным ведомства, с начала месяца индекс потребительских цен прибавил 0,3%, а с начала года вырос на 2,1%. При этом в 2018 году цены в январе–апреле выросли на 1,2%.
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Кино
Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Обновлено вчера в 14:01
Политика
Журналистов Рейтер, осужденных в Мьянме, освободили по амнистии
Двое журналистов британского новостного агентства Рейтер, граждане Мьянмы, осужденные в Янгоне на 7 лет тюрьмы за попытку разглашения секретной информации, освобождены во вторник по амнистии, сообщает мьянманский новостной интернет-портал Mizzima.
Обновлено в 01:32
Здоровье
Названа главная причина преждевременной смерти
Исследователи проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний об основных и сопутствующих причинах смерти около 48 миллионов человек в период с 1999 по 2017 год.
Обновлено в 00:33
Происшествия
«Ъ» назвал приоритетную версию катастрофы с SSJ-100
Приоритетной версией авиакатастрофы с Sukhoi Superjet 100 является ошибка пилотов, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 00:52
Происшествия
Стало известно, кем был американец, сгоревший в SS-100
Обновлено в 01:21
Политика
Макрон надеется, что Россия останется в Совете Европы
Напомним, генсек СЕ сам ранее заявлял, что выход России из Совета Европы «потряс бы организацию».
Обновлено вчера в 16:00
Хоккей
Панарин и Бобровский не исключили возможности остаться в «Коламбусе»
Российские хоккеисты "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин и Сергей Бобровский после поражения в шестом матче серии против "Бостон Брюинз" и вылета из Кубка Стэнли прокомментировали свой возможный уход из команды.
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес
Никита Михалков подверг критике сюжеты телевизионных шоу
Никита Михалков подверг их критике, подчеркнув, что рейтинги зарабатываются благодаря скандалам и выяснению отношений между участниками.
Обновлено в 00:48
Общество
В честь первенца принца Гарри Ниагарский водопад подсветили синим
Ниагарский водопад в течение часа светился синим цветом по случаю рождения в семье принца Гарри и герцогини Суссекской Меган Маркл первенца.
Обновлено в 00:58
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ
Обновлено вчера в 15:44
Экономика
Власти выделили средства на погашение долгов работникам «Радиоприбора»
Правительство РФ направило почти 160 миллионов рублей на погашение задолженности по заработной плате бывшим сотрудникам оборонного завода "Радиоприбор" во Владивостоке, сообщает администрация Приморья.
Обновлено в 01:35
Авто
«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
Предполагается, что новый автомобиль сегмента SUV заменит внедорожник Lada 4x4.
Обновлено вчера в 08:10
Религия
Православные встречают Радоницу
7 мая православные христиане отмечают праздник Радоница, или Радуница, во время которого поминаются усопшие, пишет "Российская газета".
Обновлено вчера в 22:33
Армия и оружие
Минобороны опубликовало документы к годовщине освобождения Севастополя
Обновлено в 00:37
Экономика
Morgan Stanley откажется от деятельности в России
«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе.
Обновлено вчера в 19:39
Здоровье
Эксперты назвали 5 полезных видов зелени
Эксперты назвали 5 полезных видов зелени.
Обновлено вчера в 07:35
Общество
Met Gala 2019: пять фактов о главном модном событии года
С подачи Вриланд Met Gala навсегда переехал в Метрополитен-музей и — главное — обзавелся ежегодными темами (например, первое ее мероприятие прошло под знаменем «Романтичный и гламурный Голливуд», а Met Gala — 78/79 посвятили Дягилеву и костюмам русского балета).
Обновлено вчера в 12:08
Общество
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Обновлено вчера в 23:02
Финансы
Венесуэла еще больше либерализовала свой валютный рынок
Лишь в августе 2018 года власти либерализовали доллар, однако оставили официальный курс DICOM, который только в последние месяцы стал реально близок и даже выше курса "черного рынка".
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель
Обновлено вчера в 12:29
Политика
Бельгийский журналист объявил о наступлении «эры Путина»
Еще одним важным аспектом "эры Путина" Уилсон назвал укрепление безопасности России.
Обновлено вчера в 18:22
Происшествия
В Башкирии в огне погибла женщина с двумя детьми
В городе Давлеканово в ночь на 7 мая во время пожара погибли женщина и ее двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
Обновлено в 01:41
Происшествия
В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100
Обновлено вчера в 20:44
Политика
Порошенко вызвали на допрос в ГПУ
Генеральная прокуратура Украины пригласила действующего президента Петра Порошенко на допрос.
Обновлено вчера в 08:27
Происшествия
Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, ставшие фигурантами дела о двух драках в Москве, выступили с последним словом в Пресненском районном суде, передает «Медиазона».
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия
В Петербурге водитель сбил двух пешеходов
Обновлено вчера в 15:08
Финансы
Рубль балансирует около отметки 65
Российская валюта 6 мая продемонстрировала негативную динамику против доллара США и евро.
Обновлено в 00:10
Происшествия
В «Шереметьево» в авиакатастрофе погиб 41 человек
Обновлено вчера в 00:27
Финансы
ЦБ может засекретить данные о слиянии банков из-за санкций
Министерство финансов России предлагает разрешить Центробанку не публиковать информацию о слиянии банков, если сам банк или кто-то из его руководителей находятся под иностранными санкциями.
Обновлено в 00:54
Политика
Facebook удалил 97 якобы связанных с Россией аккаунтов
Отмечается, что в общей сложности речь идёт о 97 аккаунтах (62 Facebook-аккаунта, 10 страниц и 25 групп), действующих как «часть сети, исходящей из России, которая сосредоточена на Украине».
Обновлено вчера в 16:54