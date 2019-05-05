Экономика
Росстат: инфляция в РФ третью неделю подряд растёт на 0,1%News.ru вчера в 09:00
Рост потребительских цен за неделю с 23 по 29 апреля составил 0,1%. Такие данные следуют из материалов Росстата. По данным ведомства, с начала месяца индекс потребительских цен прибавил 0,3%, а с начала года вырос на 2,1%. При этом в 2018 году цены в январе–апреле выросли на 1,2%.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 06:25, Ашберн
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В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
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Появилось новое видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево. Запись опубликована в Telegram-канале НТВ.
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Эмин Агаларов с 4-месячной дочерью Рассказал Эмин Агаларов и о том, как воспитывает старших детей.
Обновлено в 05:21
Футбол
Турбин назначен главным арбитром матча между «Зенитом» и ЦСКА
Судейская бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова обслужит матч 28-го тура чемпионата России между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 05:14
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Порошенко рассчитывает, что Зеленский будет уважать независимость судов
Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что новоизбранный глава государства Владимир Зеленский будет уважать независимость украинских судов.
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С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
Обновлено вчера в 06:20
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Обновлено вчера в 07:24
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22-летнюю жительницу Великобритании после головной боли настиг инсульт
Медики диагностировали у 22-летней жительницы Великобритании инсульт.
Обновлено в 04:14
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В петербургском метро эвакуировали поезд из-за электронной сигареты
Пассажиров одного из поездов в метро Санкт-Петербурга эвакуировали из-за электронной сигареты.
Обновлено в 06:09
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Гвардиола: «СМИ хотят чемпионства „Ливерпуля“»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что британские СМИ поддерживают "Ливерпуль" в чемпионской гонке.
Обновлено в 05:42
Экономика
Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам
Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год.
Обновлено в 05:30
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Православные отмечают Пасху усопших
Обновлено в 02:58
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На суде по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» пристав потерял сознание
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Обновлено в 03:46
Происшествия
Один из «черных ящиков» самолета Superjet оказался сильно поврежден
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия
В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100
Пользователи Сети назвали Касаткину героиней, указав на её профессионализм и выдержку. Отрывки из комментариев приводит РИА "Новости".
Обновлено в 00:03
Политика
США готовятся ввести новые пошлины на китайские товары
Поворот Вашингтона к жёсткой линии в переговорах с Пекином вероятнее всего означает, что на этой неделе торговое соглашение заключено не будет.
Обновлено в 05:14