Экономика

Росстат: инфляция в РФ третью неделю подряд растёт на 0,1%News.ru вчера в 09:00

Рост потребительских цен за неделю с 23 по 29 апреля составил 0,1%. Такие данные следуют из материалов Росстата. По данным ведомства, с начала месяца индекс потребительских цен прибавил 0,3%, а с начала года вырос на 2,1%. При этом в 2018 году цены в январе–апреле выросли на 1,2%.
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Недельная инфляция в России держится на «привычной» отметке

Росбалтвчера в 09:46

Росстат: инфляция в РФ третью неделю подряд растёт на 0,1%

News.ruвчера в 09:00

Фактический уровень инфляции в РФ остается ниже базового прогноза ЦБ

ПРАЙМвчера в 10:19

Недельная инфляция в России осталась на уровне 0,1 процента

Народные новостивчера в 09:06

Годовая инфляция в России снизилась к 29 апреля до 5,1%

Вести.Финансвчера в 09:38

Инфляция снова составила 0,1%, третью неделю подряд - Росстат

Финмаркетвчера в 09:00

Рост российской экономики снова обеспечат за счет населения

Московский Комсомолец05 мая в 11:17
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 06:25, Ашберн
Политика

Большинство россиян сочли аресты чиновников борьбой за сферы влияния

Более 50% опрошенных рассматривают такие аресты как следствие борьбы за передел сфер влияния либо отвлечение внимания от реальных проблем в экономике.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия

По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека.
Обновлено в 06:12
Политика

В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Происшествия

В Кузбассе замначальника полиции заподозрили в получении взятки

Замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Кемеровской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 02:59
Общество

Съезд Ассоциации блокадников Ленинграда стартовал в Петербурге

Обновлено в 01:38
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских готовятся к свадьбе

В течение нескольких лет Потап и Настя Каменских были лишь коллегами по популярному дуэту, а теперь у каждого из них сольная карьера.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево

Помимо действий самих пилотов СКР активно изучает работу наземных служб Шереметьево.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия

В Москве задержали 56 человек за изготовление фальшивых документов

Сотрудники ФСБ совместно с МВД России задержали в Москве 56 членов преступного сообщества, подозреваемых в изготовлении фальшивых документов для мигрантов, и пресекли деятельность 11 «лабораторий», в которых осуществлялась такая деятельность.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Появилось новое видео горящего в Шереметьево самолета

Появилось новое видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево. Запись опубликована в Telegram-канале НТВ.
Обновлено в 05:15
Авто

Skoda анонсировала премьеру обновленного Skoda Superb

Компания Skoda анонсировала премьеру обновленной флагманской модели Superb.
Обновлено в 02:39
Происшествия

В Мурманской области самолет провалился под лед

Обновлено в 06:07
Политика

Лавров резко ответил журналисту CNN

Глава МИД Сергей Лавров осадил журналиста CNN, задавшего вопрос о ситуации вокруг Венесуэлы, пишет "Российская газета".
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов рассказал, как воспитывает своих детей

Эмин Агаларов с 4-месячной дочерью Рассказал Эмин Агаларов и о том, как воспитывает старших детей.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Семьям погибших в авиакатастрофе SSJ-100 выплатят по 9 млн рублей

Обновлено в 05:47
Футбол

Турбин назначен главным арбитром матча между «Зенитом» и ЦСКА

Судейская бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова обслужит матч 28-го тура чемпионата России между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 05:14
Происшествия

Брянского депутата Юрия Гапеенко приговорили к 7 годам тюрьмы

Обновлено в 03:17
Политика

Порошенко рассчитывает, что Зеленский будет уважать независимость судов

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что новоизбранный глава государства Владимир Зеленский будет уважать независимость украинских судов.
Обновлено в 04:26
Авто

Lada Xray Cross прошел краш-тест

С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
Обновлено вчера в 06:20
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате катастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:24
Армия и оружие

Минобороны выложило документы об освобождении Севастополя

Обновлено в 03:53
Здоровье

22-летнюю жительницу Великобритании после головной боли настиг инсульт

Медики диагностировали у 22-летней жительницы Великобритании инсульт.
Обновлено в 04:14
Происшествия

В петербургском метро эвакуировали поезд из-за электронной сигареты

Пассажиров одного из поездов в метро Санкт-Петербурга эвакуировали из-за электронной сигареты.
Обновлено в 06:09
Футбол

Гвардиола: «СМИ хотят чемпионства „Ливерпуля“»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что британские СМИ поддерживают "Ливерпуль" в чемпионской гонке.
Обновлено в 05:42
Экономика

Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам

Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год.
Обновлено в 05:30
Религия

Православные отмечают Пасху усопших

Обновлено в 02:58
Политика

Репортеры Reuters освобождены из тюрьмы Мьянмы

Обновлено в 00:22
Происшествия

На суде по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» пристав потерял сознание

В Ленинском районном суде Кемерова началось заседание по делу о пожаре в "Зимней вишне". В зале суда один из приставов упал в обморок.
Обновлено в 03:46
Происшествия

Один из «черных ящиков» самолета Superjet оказался сильно поврежден

Обновлено вчера в 15:51
Происшествия

В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100

Пользователи Сети назвали Касаткину героиней, указав на её профессионализм и выдержку. Отрывки из комментариев приводит РИА "Новости".
Обновлено в 00:03
Политика

США готовятся ввести новые пошлины на китайские товары

Поворот Вашингтона к жёсткой линии в переговорах с Пекином вероятнее всего означает, что на этой неделе торговое соглашение заключено не будет.
Обновлено в 05:14
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