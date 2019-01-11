Инфляция в России составила с 1 по 9 января 0,5%, сообщает Росстат. Ускорение роста цен в начале января вызвано повышением НДС с 1 января с 18% до 20%, а также повышением тарифов на услуги ЖКХ с 1 января на 1,7%. Между тем годовая инфляция ускорилась к 9 января до 4,6% против 4,3% к концу декабря.

Росстат: годовая инфляция в России ускорилась к 9 января до 4,6%

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