Экономика
Росстат: годовая инфляция в России ускорилась к 11 марта до 5,3%Вести.Финанс 09:40
Минэкономразвития ожидает инфляцию в марте на уровне 0,3-0,4% против 0,4% в феврале и 1% в январе. Годовая инфляция составит 5,3-5,4% в марте-мае и концу года при устойчивом курсе рубля снизится до 4,3%, полагает МЭР.
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Происшествия
В школе Сан-Паулу подростки расстреляли шесть человек
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Обновлено в 11:22
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Космос
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Политика
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Обновлено в 12:14
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Происшествия
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Уточняется, что погибший был частым посетителем курорта Ля-Грав. Ранее сообщалось, что российский лыжник погиб в ДТП в Литве.
Обновлено в 10:00
Политика
Европарламент назвал Россию главным источником дезинформации в Европе
Европарламент одобрил резолюцию, в которой содержится предложение разработать правовую базу для борьбы с гибридными угрозами, включая кибернетические атаки и дезинформацию.
Обновлено в 09:32
Культура
Ярмольник назвал современный КВН несмешным
Обновлено в 10:13
Происшествия
Самолет, летевший в Сиэтл, экстренно сел в Екатеринбурге
Сегодня в екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Emirates, следовавший по маршруту Дубай – Сиэтл.
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Происшествия
ФСБ подала в суд на «Новую газету» из-за статьи о пытках
Басманный суд Москвы принял к рассмотрению иск о защите чести и достоинства ФСБ России к "Новой газете" из-за публикации несоответствующих действительности материалов.
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Экономика
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Происшествия
Под завалами обрушившейся школы оказались более 100 человек в Нигерии
Как отмечается, под завалами могут находиться более 100 человек. На данный момент информации о пострадавших и погибших нет.
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Общество
Россиян признали быстро стареющей нацией
Исследователи из США, Испании и Норвегии признали россиян одной из самых быстро стареющих наций. Об этом сообщается в журнале The Lancet.
Обновлено в 10:59
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на рекордную сумму
Предыдущий рекорд по размещению ОФЗ Минфин поставил две недели назад, 27 февраля: тогда министерство за день разместило бумаги на 57,6 млрд руб. Минфину впервые с 2014 г. удалось привлечь такую сумму в рамках одного дня, рассказывал тогда представитель Минфина.
Обновлено в 12:03
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Совфед отклонил закон о запрете хостелов в жилых помещениях
Совет Федерации в среду, 13 марта, отклонил принятый ранее Госдумой закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов.
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Общество
В США вскрыли коррупционную схему поступления в вузы
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Интернет
Google запустил поиск по вакансиям
Новая функция в поиске Google впервые была запущена в 2017 году для пользователей в США.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
ВКС России нанесли масштабный удар по Идлибу
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Обновлено в 00:43
Спорт
Ковтун не выступит на чемпионате мира в Сайтаме
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Суд в Италии оправдал насильников, потому что жертва некрасивая
После оглашения вердикта пострадавшая была вынуждена покинуть город, так как подверглась осуждению местных жителей за то, что подала в суд на мужчин.
Обновлено в 11:35
ЖКХ
Чайка поручил проверить информацию о двойной плате за вывоз отходов
Генеральный прокурор России Юрий Чайка поручил проверить информацию о взимании двойной платы с граждан за вывоз твёрдых коммунальных отходов, сообщил представитель ведомства Александр Куренной.
Обновлено в 10:40
Наука
Российские физики повернули время вспять
Исследователи решили проверить, можно ли время повернуть вспять, по крайней мере, для отдельной частицы и на долю секунды.
Обновлено в 10:18