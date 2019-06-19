Финансы
Росстат фиксирует нулевую инфляцию третью неделю подрядРосбалт 09:36
Потребительские цены в России за период с 11 по 17 июня 2019 года не изменились, как и в предыдущие две недели. С начала текущего года инфляция в стране осталась на отметке 2,4%, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 12:42, Ашберн
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Обновлено в 02:00
Футбол
Сёмин признался, что не знает новичка «Локомотива» Мурило
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что пока ничего не знает о новичке команды Серкейре Мурило.
Обновлено в 11:34
Политика
Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы
В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
В ДНР опровергли причастность ополченцев к крушению MH17
Сообщения о причастности ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики к крушению малайзийского Boeing МН17 не соответствуют действительности.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»
Обновлено вчера в 21:09
Общество
Невнимательные дети обречены на низкие зарплаты, заявляют ученые
Длительные наблюдения за жизнью более двух тысяч молодых канадцев помогли ученым доказать, что высокий уровень невнимательности в детстве оказался связан с относительно низкими зарплатами во взрослые годы жизни.
Обновлено в 12:02
Политика
Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Авто
В семействе BMW восьмой серии вышел Gran Coupe
Немецкий автопроизводитель официально представил общественности свой новый автомобиль модели 8-Series Gran Coupe.
Обновлено в 09:32
Футбол
Большое интервью с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном о будущем клуба
Болельщик «Спартака» — В 2023-м исполняется 20 лет с тех пор, как я нахожусь в «Спартаке».
Обновлено в 10:00
Футбол
ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»
Обновлено в 07:44
Хоккей
«Анахайм» выкупил контракт проведшего всю карьеру в клубе Перри
Форвард всю карьеру провел в «Дакс» и завоевал в составе команды Кубок Стэнли. До февраля 2019 года Перри восстанавливался после травмы.
Обновлено в 12:28
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Политика
Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности
Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено в 08:10
Политика
Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса
Украина готова рассмотреть снятие экономической блокады Донбасса только после возвращения контроля над активами в регионе, заявил представитель Киева на переговорах в Минске Леонид Кучма.
Обновлено в 11:31
Политика
В США российского разработчика игр приговорили к году тюрьмы
Суд в США приговорил разработчика компьютерных игр россиянина Олега Тищенко к одному году, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Обрушился мост через реку Лама в Подмосковье
Обвал моста через реку Лама случился между деревнями Мусино и Малое Сырково.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
The Bell: Переписка солдата из Татарстана стала доказательством причастности РФ к крушению малазийского «Боинга»
Обновлено в 12:12
Политика
Политолог Соловей заявил об уходе из МГИМО по «политическим причинам»
Профессор МГИМО политолог Валерий Соловей на своей странице в Facebook написал, что увольняется из вуза по собственному желанию по политическим причинам.
Обновлено в 12:11
Экономика
Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:33
Политика
Чубайс ответил на упрек из-за слов о «неправильных олигархах»
Глава УК «Роснано» Анатолий Чубайс анекдотом ответил на высказанную на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей критику акционера НЛМК Владимира Лисина за слова о «неправильных олигархах».
Обновлено в 12:27
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия
ФСБ провела обыск в администрации Пушкинского района Подмосковья
Сотрудники правоохранительных органов наведались в администрацию Пушкинского района Московской области.
Обновлено в 05:46
Энергетика
В правительстве объяснили рост цен на бензин на 17,5%
Рост цен на бензин на 17,5% в мае соответствует договору с нефтяными компаниями, заявили в аппарате правительства.
Обновлено вчера в 15:56
Общество
Госдума обсудит восстановление «дачной амнистии»
Сегодня, 19 июня, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о восстановлении «дачной амнистии», сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Финансы
ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жилья
В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга.
Обновлено в 05:25
Политика
Россия сформировала делегацию в ПАСЕ
Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской Ассамблее в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.
Обновлено в 10:20
Политика
Могерини заявила, что Евросоюз выдержал российские контрсанкции
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини сообщила, что Евросоюз справился с российскими контрсанкциями.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
Ксения Собчак надела обручальное кольцо
Ксения Собчак появилась в эфире своей программы с обручальным кольцом на безымянном пальце, сообщает StarHit.
Обновлено в 12:36