Финансы

Росстат фиксирует нулевую инфляцию третью неделю подрядРосбалт 09:36

Потребительские цены в России за период с 11 по 17 июня 2019 года не изменились, как и в предыдущие две недели. С начала текущего года инфляция в стране осталась на отметке 2,4%, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики.
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Инфляция третью неделю подряд сохранилась на нулевом уровне

Взгляд.ру11:40

Минэкономразвития считает вполне вероятной нулевую инфляцию в РФ в июне

ПРАЙМ11:22

Инфляция сохраняется на нулевом уровне третью неделю подряд

Коммерсантъ10:12

Динамика недельной инфляции – слалом продолжается

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Годовая инфляция в России снизилась к 17 июня до 5%

Вести.Финанс09:54

Росстат фиксирует нулевую инфляцию третью неделю подряд

Росбалт09:36

Третью неделю в РФ фиксируется нулевая инфляция - Росстат

Финмаркет09:15
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