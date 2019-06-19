Финансы
Росстат фиксирует нулевую инфляцию третью неделю подрядРосбалт 09:36
Потребительские цены в России за период с 11 по 17 июня 2019 года не изменились, как и в предыдущие две недели. С начала текущего года инфляция в стране осталась на отметке 2,4%, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики.
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Обновлено вчера в 20:35
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Происшествия
У погибшего депутата Рады пропали ювелирные изделия
Полиция проверяет информацию о пропаже ювелирных изделий у погибшего депутата Рады Дмитрия Тымчука, сообщает РИА "Новости".
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Политика
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Аналитики сходятся во мнении, что главным оружием Huawei могут стать патенты, коих у компании огромное количество.
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«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
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Общество
Власти Канады эвакуировали более 9 тысяч человек из-за лесных пожаров
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Эксперты рассказали, что цены на свинину в России в настоящее время показывают нехарактерную для шашлычного периода динамику: оптовая цена на мясо снижается, и такая тенденция может сохраниться до конца года.
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Наука
Следы первобытных людей обнаружили во Вьетнаме
Многочисленные следы первобытных людей, которые жили около 8−9 тыс. лет назад, находились на севере страны в национальном парке провинции Баккан.
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Сотрудники полиции пришли с обысками в администрацию Пушкинского района Подмосковья.
Обновлено в 15:19
Политика
США могут предложить Турции компенсацию за отказ от российских С-400
Представитель администрации США высокого ранга заявила, что Соединенные Штаты готовы обсудить с Турцией возможную компенсацию за отказ от российских ракетно-зенитных систем С-400.
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