Росстат фиксирует нулевую инфляцию третью неделю подрядРосбалт 09:36

Потребительские цены в России за период с 11 по 17 июня 2019 года не изменились, как и в предыдущие две недели. С начала текущего года инфляция в стране осталась на отметке 2,4%, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики.

Общество «Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова «Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.

Авто АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариатором Первой «вазовский» моделью с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco стала LADA XRay Cross.

Армия и оружие В США сравнили применённый в Оманском заливе боеприпас с минами Ирана 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и начался пожар. После этого США обвинили Иран в нападении на суда.

Политика Следователи назвали имена подозреваемых в крушении MH17 Трое граждан РФ и один украинец, как полагает Совместная следственная группа (ССГ), причастны к крушению лайнера Malaysia Airlines в 2014 году на Украине.

Происшествия Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.

Политика Посольство России в США прокомментировало приговор Олегу Тищенко Российский гражданин, разработчик компьютерных игр Олег Тищенко был осуждён судом в США по надуманному обвинению.

Экономика Пособия на ребенка увеличат в сотни раз В качестве одной из мер помощи родителям, сам размер пособия решено увеличить в сотни раз.

Хоккей Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков Кучеров стал обладателем "Тед Линдсей Эворд" — награды, которая вручается самому ценному игроку сезона по мнению других хоккеистов.

Армия и оружие Экстремисты убили 17 человек на севере Буркина-Фасо Вооруженные боевики напали на один из населенных пунктов на севере Буркина-Фасо, в результате атаки погибли 17 мирных жителей, сообщает Agence France-Presse.

ЖКХ В России пересчитают цены на отопление в зависимости от этажности С 2020 года в России планируют изменить нормативы отопления в зависимости от этажности.

Политика Жириновский покинул зал Госдумы в знак протеста Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.

Общество Лагутенко: история с «китовой тюрьмой» в Приморье может не закончится Фронтмэн группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко в беседе с журналистами прокомментировал ситуацию с "китовой тюрьмой" в Приморском крае.

Общество Россиянки на балу офицеров в Севастополе восхитили Запад Читатели британской прессы восхитились девушками, которые посетили ежегодный Севастопольский бал офицеров.

Здоровье Проходить диспансеризацию сахалинцы смогут по средам и субботам В среду диспансеризация проходит во второй половине дня, когда основной поток пациентов спадает, — сказал главврач, добавив, что специалисты учреждения работают с коллективами близлежащих организаций и населением, приписанным к поликлинике.

Шоу-бизнес Ольга Бузова показала танец с голым животом и приспущенными джинсами Очередной ролик носит ностальгический характер. В нем 18-летняя участница проекта «Дом-2» отплясывает на веранде под песню Бритни Спирс.

Происшествия СК возбудил уголовное дело после жалоб Путину на железную дорогу Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после того, как жители села Варна в Челябинской области пожаловались российскому лидеру Владимиру Путину в ходе «прямой линии» о проблемах с пересечением железнодорожных путей в своем населенном пункте.

Происшествия У погибшего депутата Рады пропали ювелирные изделия Полиция проверяет информацию о пропаже ювелирных изделий у погибшего депутата Рады Дмитрия Тымчука, сообщает РИА "Новости".

Политика Компанию Huawei могут лишить её главного оружия в противостоянии с США Аналитики сходятся во мнении, что главным оружием Huawei могут стать патенты, коих у компании огромное количество.

Общество Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину «В 2019 году предусмотрены мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в Асбестовском городском округе двух многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. 8 Марта, 4 и ул. 8 Марта, 4 А с расселением 17 жилых помещений общей площадью 975,5 кв. м», — сообщили в администрации.

Общество Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили «Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.

Общество Власти Канады эвакуировали более 9 тысяч человек из-за лесных пожаров Более девяти тысяч человек на западе Канады покинули свои дома из-за лесных пожаров.

Экономика Эксперты рассказали, что свинина может подешеветь в шашлычный сезон Эксперты рассказали, что цены на свинину в России в настоящее время показывают нехарактерную для шашлычного периода динамику: оптовая цена на мясо снижается, и такая тенденция может сохраниться до конца года.

Наука Следы первобытных людей обнаружили во Вьетнаме Многочисленные следы первобытных людей, которые жили около 8−9 тыс. лет назад, находились на севере страны в национальном парке провинции Баккан.

Происшествия СМИ сообщили об обысках в администрации Пушкинского района Подмосковья Сотрудники полиции пришли с обысками в администрацию Пушкинского района Подмосковья.