Финансы

Росстат фиксирует нулевую инфляцию третью неделю подрядРосбалт 09:36

Потребительские цены в России за период с 11 по 17 июня 2019 года не изменились, как и в предыдущие две недели. С начала текущего года инфляция в стране осталась на отметке 2,4%, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики.
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Инфляция сохраняется на нулевом уровне третью неделю подряд

Коммерсантъ10:12

В России остановилась инфляция

РБК14:06

Минэкономразвития считает вполне вероятной нулевую инфляцию в РФ в июне

ПРАЙМ11:22

Динамика недельной инфляции – слалом продолжается

Глас Народа10:14

Инфляция третью неделю подряд сохранилась на нулевом уровне

Взгляд.ру11:40

Росстат фиксирует нулевую инфляцию третью неделю подряд

Росбалт09:36

Третью неделю в РФ фиксируется нулевая инфляция - Росстат

Финмаркет09:15
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Политика

В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова

Обновлено в 13:02
Политика

Нидерланды объявили об уголовном преследовании Стрелкова по делу MH17

Представители Объединенной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием причин гибели малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, официально назвали имена четырех подозреваемых по делу о гибели MH17: бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский.
Обновлено в 07:14
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено вчера в 12:18
Политика

США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»

США внесли в санкционные списки небанковскую кредитную организацию ООО "Русское финансовое общество", говорится в распространенном сообщении минфина Соединенных Штатов.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

Ксения Собчак снова носит обручальное кольцо

Ошибки быть не может: кольцо, очень напоминающее обручальное, такое же, какое Ксения носила во время брака с Максимом Виторганом, было надето у нее на безымянном пальце правой руки.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие

В США анонсировали испытания гиперзвуковой ракеты

На прошлой неделе сообщалось, что военные в США провели успешные летные испытания гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).
Обновлено в 13:27
Происшествия

При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека

В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.
Обновлено в 13:44
Авто

В России реальные продажи машин в мае упали на 18%

Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Общество

СК начал проверку обращения к Путину жителей аварийных домов в Асбесте

Сотрудники Следственного комитета России по Свердловской области инициировали проверку в связи с видеообращением к президенту России жителей города Асбеста, проживающих несколько лет в аварийных домах.
Обновлено в 06:48
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено 17 июня в 13:31
Политика

Кучма назвал условие для снятия экономической блокады Донбасса

Киев может пересмотреть решение об экономической блокаде Донбасса только после возвращения «украинских активов в украинское правовое поле».
Обновлено в 13:12
Кино

В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»

Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08
Политика

Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.
Обновлено в 12:05
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено вчера в 09:00
Экономика

Российская экономика за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что экономика страны потеряла 223 миллиарда рублей в прошлом году из-за случаев болезни россиян, которые можно было бы предотвратить.
Обновлено в 05:25
Энергетика

Украина сделала России предложение по газу

Украинская компания «Нафтогаз» предложила «Газпрому» в случае, если стороны не смогут договориться о транзите газа через украинскую территорию после 2019 года, заключить контракт на «своп» сырья на границе.
Обновлено вчера в 10:07
Шоу-бизнес

Адель похудела на 10 килограммов после развода

По словам источника, за два месяца регулярных тренировок Адель удалось привести тело в тонус и похудеть на 10 килограммов.
Обновлено в 08:36
Общество

Водителей хотят лишать прав за отсутствие ОСАГО

Водителей, которые второй раз попались без страхового полиса ОСАГО, предлагают лишать прав или штрафовать на пять тысяч рублей.
Обновлено в 11:00
Футбол

Большое интервью с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном о будущем клуба

Болельщик «Спартака» — В 2023-м исполняется 20 лет с тех пор, как я нахожусь в «Спартаке».
Обновлено в 10:00
Кино

Назван лучший исполнитель роли Бэтмена

Обновлено в 12:04
Происшествия

В массовой драке у метро «Электрозаводская» убит один, ранены трое

Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала, как познакомилась с королем Малайзии

В ноябре прошлого года наша соотечественница Оксана Воеводина стала женой малайзийского короля Мухаммада V, а в июне у пары родился сын.
Обновлено в 10:05
Политика

Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам

«По политическим причинам институт более не желает иметь со мной никаких дел»,— сообщил он в Facebook.
Обновлено в 12:00
Политика

Суд в США приговорил гражданина РФ Олега Тищенко к году тюрьмы

В США суд приговорил российского гражданина Олега Тищенко, который является разработчиком компьютерных игр, к одному году тюрьмы.
Обновлено в 13:10
Политика

США готовы обсуждать с Турцией компенсацию за отказ от закупок С-400

Если Турция откажется от закупки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, то США готовы обсуждать с ней компенсацию последствий такого отказа.
Обновлено в 14:16
Шоу-бизнес

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»

Обновлено вчера в 21:09
Армия и оружие

Су-57 получит уникальное оружие

"На недавнем майском совещании в Сочи по вопросам развития Вооружённых Сил и оборонно-промышленного комплекса глава государства поставил задачу к 2028 году полностью перевооружить три авиационных полка Воздушно-космических сил на перспективные авиационные комплексы пятого поколения Су-57", – сказал Гуляев в интервью газете "Красная Звезда".
Обновлено в 01:52
Политика

Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Экономика

Структуры Абрамовича, Абрамова и партнеров продадут 1,7% акций Evraz

Evraz получил уведомление от структур своих основных акционеров о намерении продать на рынке 25 млн акций, или около 1,7% капитала компании, в рамках процедуры ускоренного букбилдинга.
Обновлено в 12:34
Политика

Сирия попросила у Китая военной помощи

Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что на переговорах в Китае попросил у Пекина военные и политические инструменты для борьбы с уйгурами-исламистами в Идлибе.
Обновлено в 13:45
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