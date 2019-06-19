Финансы

Росстат фиксирует нулевую инфляцию третью неделю подрядСаминвестор 09:19

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Сегодня, 19 июня 2019 года стало известно, что недельная инфляция в России остаётся на нуле третью неделю подряд. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат) о росте цен за неделю с 11 по 17 июня.
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Росстат сообщил, что инфляция в России третью неделю держится на нулевом уровне

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Недельная инфляция в РФ с 11 по 17 июня осталась на нулевом уровне

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Глас Народа10:14

Третью неделю в РФ фиксируется нулевая инфляция - Росстат

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