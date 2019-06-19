Финансы
Росстат фиксирует нулевую инфляцию третью неделю подрядСаминвестор 09:19
Сегодня, 19 июня 2019 года стало известно, что недельная инфляция в России остаётся на нуле третью неделю подряд. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат) о росте цен за неделю с 11 по 17 июня.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:11, Вашингтон
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Могерини заявила, что Евросоюз выдержал российские контрсанкции
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Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Новейшие комплексы ПВО «Панцирь-СМ» и С-350 вскоре поступят в войска
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Обновлено в 10:50
Армия и оружие
Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта
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Кино
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Политика
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Обновлено в 03:26
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Обновлено в 07:27
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Расследуя уголовные дела о финансировании террористов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», следователи проводят «масштабные мероприятия, в том числе обыски» в домах подозреваемых.
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Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах матери
Младший сын бывшего вратаря СКА Максима Соколова появился на похоронах своей матери Ирины, убитой под Петербургом.
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Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
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