Росстат: экспорт нефти из России упал в январе на 10,1%Вести.Финанс вчера в 10:31

Экспорт российской нефти сократился в январе 2019 г. на 10,1% в годовом выражении до 20,8 млн тонн, сообщает Росстат. По сравнению с показателем в декабре 2018 г. январский экспорт упал на 11,3%. При этом добыча нефти в России составила в январе 47,9 млн тонн (+ 3,6% в годовом выражении).

Росстат: экспорт нефти из России упал в январе на 10,1%

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