Экономика
Росстат: цены производителей в июне снизились на 1,8%News.ru 09:18
Цены производителей промышленных товаров снизились в июне 2019 года на 1,8%. Такие данные следуют из опубликованных материалов Росстата. По информации ведомства, за период с начала года показатель вырос на 0,6%. Рост цен в годовом выражении цены в июне составил 4,1%.
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Росстат: промпроизводство в России в I полугодии выросло на 2,6%, в июне - на 3,3%
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