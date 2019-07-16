Цены производителей промышленных товаров снизились в июне 2019 года на 1,8%. Такие данные следуют из опубликованных материалов Росстата. По информации ведомства, за период с начала года показатель вырос на 0,6%. Рост цен в годовом выражении цены в июне составил 4,1%.

Росстат: цены производителей в июне снизились на 1,8%

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