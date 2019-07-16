Экономика

Рост промпроизводства в июне ускорился до 3,3%Финмаркет 09:00

В мае т.г. производство в годовом выражении выросло на 0,9% - минимальными темпами с декабря 2017 года. По сравнению с маем промпроизводство увеличилось на 2,3%. В 1-м полугодии рост промпроизводства составил 2,6%. Динамика показателей превысила ожидания.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Росстат зафиксировал ускорение роста промпроизводства

Росбалт09:56

Рост промпроизводства в РФ в июне ускорился до 3,3% с майских 0,9%

ПРАЙМ09:04

Рост промпроизводства в России ускорился в 3,7 раза

Вести.Финанс09:26

Росстат: цены производителей в июне снизились на 1,8%

News.ru09:18

Рост промпроизводства в РФ в июне ускорился до 3,3%, превысив ожидания

Интерфакс09:40

Цены производителей в июне снизились на 0,6%

Финмаркет09:00

ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В РФ В ИЮНЕ +4,1% Г/Г, -0,6% М/М -- РОССТАТ

Financial One09:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 11:06, Вашингтон
Футбол

Кафу находится на грани банкротства

Кафу - двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, в июне этого года был выбран послом чемпионата мира-2022.
Обновлено в 09:38
Происшествия

В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов

В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
Обновлено в 10:31
Политика

Турция унизила США покупкой российских С-400

Бывший глава турецкого МИД Яшар Якыш заявил, что Турция купила российские зенитно-ракетные комплексы С-400 из-за их превосходства над американскими аналогами.
Обновлено в 10:32
ЖКХ

Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора

Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
Обновлено в 04:53
Транспорт

Дорогу в обход Волгограда начнут строить этой осенью

"Проект строительства первого этапа объездной дороги вокруг Волгограда получил положительное заключение госэкспертизы: к строительству 12-километрового участка приступят уже осенью этого года", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:49
Происшествия

На российском пляже погибли семь человек

Обновлено в 02:57
Экономика

Уникальный алмаз найден в Архангельской области

Уникальный алмаз редкого лимонного оттенка массой 47,61 карата добыли на месторождении имени В. Гриба в Архангельской области, сообщило региональное министерство природных ресурсов.
Обновлено в 07:03
Футбол

«Тоттенхэм» сделал предложение «Реалу» по трансферу Бэйла

Обновлено в 01:23
Политика

Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено в 10:50
Общество

В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбой

Обновлено в 08:50
Кино

Netflix показал Плотву из сериала по «Ведьмаку»

Создатели сериала по фэнтезийной франшизе «Ведьмак» опубликовали первое фото главного героя Геральта на Плотве.
Обновлено в 10:34
Политика

Танкер ОАЭ пропал в Ормузском проливе

Нефтяной танкер Riah под флагом Панамы, приписанный к порту Шарджи в ОАЭ, перестал подавать сигнал о своем местонахождении в Ормузском проливе.
Обновлено в 10:36
Авто

Новый Audi S8 приедет в Россию в следующем году

«Заряженный» седан Audi S8 нового поколения выйдет на российский рынок в следующем году.
Обновлено в 09:59
Общество

Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ

Госдума на пленарном заседании приняла закон о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие

Германия опасается неожиданного удара от России

Обновлено в 01:30
Театры

Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова

Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие

Stratfor назвала слабые места комплексов С-400

Эксперты американского частного центра разведки Stratfor рассказали об уязвимости российского зенитного ракетного комплекса С-400, которые Россия начала недавно поставлять в Турцию.
Обновлено в 00:19
Общество

Водяной смерч в Сочи попал на видео

Большой смерч образовался над поверхностью Черного моря в Сочи во вторник, 16 июля.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Арест Шишкана взорвал криминальный мир: под угрозой воровской общак

Арест Олега Медведева (известного как Шишкан и Олег Раменский), который, как предполагается, является одним из самых влиятельных российских криминальных «авторитетов», вызвал серьёзную обеспокоенность в преступных кругах.
Обновлено в 09:20
Футбол

Довбня перешел в тульский «Арсенал»

Обновлено в 08:45
Экономика

Пенсионеры в России отказались копить на старость

Копить на пенсионный возраст отказались около четверти российских граждан.
Обновлено в 09:25
Политика

США могут предложить России новый договор по ядерному оружию

Обновлено вчера в 20:44
Шоу-бизнес

Пережившая разрыв Шейк поделилась фото в нижнем белье

Обновлено в 10:45
Космос

Зонд NASA обнаружил на спутнике Юпитера новый вулкан

Обновлено вчера в 10:41
Политика

Суд Амстердама отложил решение по «Скифскому золоту»

Апелляционный суд Амстердама запросил дополнительную информацию по вопросам "скифского золота" и отложил вынесение решения, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:51
Общество

Медведев оценил ход благоустройства Тулы

Во вторник, 16 июля, премьер-министр России Дмитрий Медведев приехал в Тулу, чтобы посмотреть, как может меняться российский город, когда местные власти основательно берутся за его благоустройство.
Обновлено в 08:55
Политика

Зеленский поручил подготовить Украину к Олимпийским играм

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны разработать стратегический план развития, который позволит республике претендовать на проведение Олимпийских игр.
Обновлено в 07:25
Происшествия

В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться

В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представлять при обращении к гражданам.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой

Обновлено в 06:16
Футбол

Турецкий клуб случайно купил не того футболиста

Обновлено в 05:17
Главное