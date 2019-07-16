Экономика
Рост промпроизводства в июне ускорился до 3,3%Финмаркет 09:00
В мае т.г. производство в годовом выражении выросло на 0,9% - минимальными темпами с декабря 2017 года. По сравнению с маем промпроизводство увеличилось на 2,3%. В 1-м полугодии рост промпроизводства составил 2,6%. Динамика показателей превысила ожидания.
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Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
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Stratfor назвала слабые места комплексов С-400
Эксперты американского частного центра разведки Stratfor рассказали об уязвимости российского зенитного ракетного комплекса С-400, которые Россия начала недавно поставлять в Турцию.
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Арест Олега Медведева (известного как Шишкан и Олег Раменский), который, как предполагается, является одним из самых влиятельных российских криминальных «авторитетов», вызвал серьёзную обеспокоенность в преступных кругах.
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Во вторник, 16 июля, премьер-министр России Дмитрий Медведев приехал в Тулу, чтобы посмотреть, как может меняться российский город, когда местные власти основательно берутся за его благоустройство.
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Турецкий клуб случайно купил не того футболиста
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